46歲天后蕭亞軒（Elva）昨（19）日在微博宣布跨年夜當晚，將登上湖南衛視跨年演唱會。這是蕭亞軒睽違10年後，首度登上跨年舞台，她上一次唱跨年還是2015年的台北跨年演唱會，不少粉絲都期待看到蕭亞軒的復出舞台。而當晚在湖南衛視唱跨年的台灣藝人還包含王心凌、徐佳瑩、陶喆等大咖。
蕭亞軒霸氣回歸 跨年登上湖南衛視
蕭亞軒經歷了5次髖關節手術後，今年終於回歸螢光幕，參加中國綜藝節目《讓我來唱》擔任評審，跨年夜也將登上湖南衛視跨年演唱會，會帶來怎樣的演出，讓粉絲超級期待。
據《中時新聞網》報導，蕭亞軒透過公司回應，收到跨年演唱會的邀請她自己也很興奮，期待與粉絲相見，也格外珍惜這個機會，希望能透過這次的舞台表演，回饋粉絲一路以來的支持與陪伴。
至於新專輯及演唱會進度，蕭亞軒則表示：「仍需要一些時間完成，還請大家耐心等待。」她也很謝謝外界的關心，強調這些來自四面八方的溫暖，是支持她走下去的力量。
湖南衛視跨年陣容超豪華 還有王心凌、陶喆
而湖南衛視跨年演唱會陣容還包含王楚然、王鶴棣、王嘉爾、徐藝洋、楊迪、陳偉霆、黃子韜、時代少年團等眾多中國大咖明星；台灣藝人的部分除了蕭亞軒外，還有王耀慶、徐佳瑩、顏人中、陶喆、王心凌，以及在台灣也很知名的戴佩妮，各個來頭都不小，陣容相當豪華。
