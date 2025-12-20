46歲天后蕭亞軒（Elva）昨（19）日在微博宣布跨年夜當晚，將登上湖南衛視跨年演唱會。這是蕭亞軒睽違10年後，首度登上跨年舞台，她上一次唱跨年還是2015年的台北跨年演唱會，不少粉絲都期待看到蕭亞軒的復出舞台。而當晚在湖南衛視唱跨年的台灣藝人還包含王心凌、徐佳瑩、陶喆等大咖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蕭亞軒霸氣回歸　跨年登上湖南衛視（圖／微博＠蕭亞軒MISSELVA）
▲蕭亞軒跨年當晚將在中國湖南衛視演出。（圖／微博＠蕭亞軒MISSELVA）
蕭亞軒霸氣回歸　跨年登上湖南衛視

蕭亞軒經歷了5次髖關節手術後，今年終於回歸螢光幕，參加中國綜藝節目《讓我來唱》擔任評審，跨年夜也將登上湖南衛視跨年演唱會，會帶來怎樣的演出，讓粉絲超級期待。

據《中時新聞網》報導，蕭亞軒透過公司回應，收到跨年演唱會的邀請她自己也很興奮，期待與粉絲相見，也格外珍惜這個機會，希望能透過這次的舞台表演，回饋粉絲一路以來的支持與陪伴。

至於新專輯及演唱會進度，蕭亞軒則表示：「仍需要一些時間完成，還請大家耐心等待。」她也很謝謝外界的關心，強調這些來自四面八方的溫暖，是支持她走下去的力量。

湖南衛視跨年陣容超豪華　還有王心凌、陶喆

而湖南衛視跨年演唱會陣容還包含王楚然、王鶴棣、王嘉爾、徐藝洋、楊迪、陳偉霆、黃子韜、時代少年團等眾多中國大咖明星；台灣藝人的部分除了蕭亞軒外，還有王耀慶、徐佳瑩、顏人中、陶喆、王心凌，以及在台灣也很知名的戴佩妮，各個來頭都不小，陣容相當豪華。

▲湖南衛視跨年陣容超豪華　還有王心凌、陶喆（圖／微博＠李帥國）
▲湖南衛視跨年演唱會陣容超級豪華，除了蕭亞軒外，還有王心凌、陶喆等大咖歌手。（圖／微博＠李帥國）
資料來源：微博

看更多蕭亞軒相關報導：

蕭亞軒昔為楊謹華開嗆金鐘獎！16年閨密情卻破裂　她被罵見色忘友

46歲蕭亞軒復工擁新歡？高壯鮮肉搭機伴飛　松山機場0偽裝互動曝

蕭亞軒浴火重生回歸！甩開紙片人標籤　歷經5次術後首登場唱薔薇

更多「2025跨年」相關新聞。

相關新聞

網喊成為蕭亞軒！天后超狂情史一次看　昔吐：不把25歲以上放眼裡

柯震東也愛CORTIS！大喊：成為蕭亞軒　1秒看懂地獄哏、粉絲傻了

蕭亞軒16歷任變家庭成員！前男友全25歲以下　粉絲羨慕：人生贏家

徐若瑄桃園跨年開場！宣布重磅喜訊：努力做新專輯　2026許願1事