運價連2漲，週五（19日）公布的最新一期SCFI指數上漲46.46點、至1552.92點，漲幅3.08％，其中歐洲線逆勢走低，美西線漲幅最多，漲幅達11%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1533美元，較前期下跌5美元，跌幅0.33%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2833美元，較前期上漲96美元，漲幅3.51%；美西線每FEU（40呎櫃）為1992美元，較前期上漲212美元、漲幅11.91%；美東線每FEU（40呎櫃）為2846美元，較前期上漲194美元，漲幅7.32%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價2015美元，站上2000美元關卡，上漲195美元，漲幅7.12%；南美線（桑托斯）每箱運價1291美元，下跌195美元，跌幅13.12%；東南亞線（新加坡）每箱運價542美元、較前期下跌14美元，跌幅2.52%。針對當前運價，產業人士指出，跨太平洋航線進入12月下旬後，市場成本與實際價格水準略為下修，但屬於溫和修正。歐洲航線雖已進入季節性淡季，但年底價格表現相對穩定，不排除與航商對年底市場的整體安排有關。目前各主要航線價格仍處於整理階段，後續仍需觀察船公司放艙節奏，以及年底與年初實際出貨動能變化。而國內的物流業者指出，美國聖誕節銷售比預期好，各大零售商之前擔心關稅衝擊買氣，都是採取低庫存方式，銷售傳佳音後，最近開始加大力度補庫存；再加上華人農曆年需求提前開跑，北美線的漲勢也提前啟動。針對後市運價，業界傳出，目前已有大型貨櫃船公司公布明年元月1日漲價方案，美西每大箱要漲到3100美元、美東3950美元、美國海灣4050美元、芝加哥與達拉斯及孟菲斯等港5350美元。