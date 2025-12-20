買回生鮮直接塞冷凍恐害健康！無毒教母譚敦慈示警，錯誤保存會讓食材更易變質。日本營養學教授指出，保麗龍盒底殘留的血汁是細菌溫床，直接冷凍會加速劣化。專家強調，必須掌握魚類與肉類截然不同的處理邏輯，才能確保食安。讓我們跟著專業建議學習正確冷凍法，守護全家餐桌安全。
【本文重點摘要】
許多家庭主婦習慣將超市買回的保麗龍盒裝魚肉，原封不動直接塞進冷凍庫，這在專家眼中是大忌。日本營養學教授指出，容器底部殘留的血水與肉汁富含蛋白質與雜菌，若連同包裝直接冷凍，這些液體會成為細菌繁殖的溫床，進而加速食材劣化。
魚類徹底去血合線 密封分裝防變質
譚敦慈分享，傳統市場購回的魚類應先按食量分切並清洗。處理關鍵在於徹底去除脊骨處的「血合線」，避免產生腥味影響品質，且魚鰓、內臟與魚鱗也應清除乾淨。洗淨後務必用紙巾吸乾水分，依一次烹調用量密封分裝，避免重複退冰影響口感及滋生細菌。
肉類嚴禁先行水洗 建議兩個月內完食
肉類處理則與魚類大不同，營養師李婉萍提醒「肉品不建議清洗」，因為水分進入纖維後會大幅增加腐敗風險。李婉萍建議可用塑膠片隔開肉片再分裝，或先預先汆燙、抹鹽再冷凍，能有效縮短料理前置時間。最後提醒，冷凍非萬能，應於兩個月內食用完畢，確保食安無虞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 拒絕原盒冷凍： 盒底血水與肉汁富含蛋白質，是細菌滋生的溫床。
- 魚類徹底清洗： 務必清除脊骨處「血合線」與內臟，吸乾水分再冰。
- 肉類嚴禁水洗： 水分會加速腐敗，建議分裝或預先汆燙處理。
許多家庭主婦習慣將超市買回的保麗龍盒裝魚肉，原封不動直接塞進冷凍庫，這在專家眼中是大忌。日本營養學教授指出，容器底部殘留的血水與肉汁富含蛋白質與雜菌，若連同包裝直接冷凍，這些液體會成為細菌繁殖的溫床，進而加速食材劣化。
魚類徹底去血合線 密封分裝防變質
譚敦慈分享，傳統市場購回的魚類應先按食量分切並清洗。處理關鍵在於徹底去除脊骨處的「血合線」，避免產生腥味影響品質，且魚鰓、內臟與魚鱗也應清除乾淨。洗淨後務必用紙巾吸乾水分，依一次烹調用量密封分裝，避免重複退冰影響口感及滋生細菌。
肉類處理則與魚類大不同，營養師李婉萍提醒「肉品不建議清洗」，因為水分進入纖維後會大幅增加腐敗風險。李婉萍建議可用塑膠片隔開肉片再分裝，或先預先汆燙、抹鹽再冷凍，能有效縮短料理前置時間。最後提醒，冷凍非萬能，應於兩個月內食用完畢，確保食安無虞。
|項目
|保存禁忌 (NG 做法)
|正確做法 (專家建議)
|共通禁忌
|帶盒直接冷凍（含血水與肉汁）
|拆除包裝，清除血水後分裝
|魚類海鮮
|未清內臟即冷凍、重複退冰
|去除血合線／內臟、洗淨吸乾、密封分裝
|肉類品項
|冷凍前先行水洗（增腐敗風險）
|不水洗，直接分裝或先汆燙/抹鹽保存
|存放時間
|放在冷凍庫無限期保存
|建議 2 個月內 食用完畢
|取用細節
|整塊冷凍，料理時反覆退冰
|用塑膠片隔開肉片，分量取用最安心