▲魚類與肉類保鮮的方式不同。營養師李婉萍提醒「肉品不建議清洗」，會大幅增加腐敗風險。（圖／記者徐銘穗攝）

【本文重點摘要】

拒絕原盒冷凍： 盒底血水與肉汁富含蛋白質，是細菌滋生的溫床。

魚類徹底清洗： 務必清除脊骨處「血合線」與內臟，吸乾水分再冰。

肉類嚴禁水洗： 水分會加速腐敗，建議分裝或預先汆燙處理。

盒裝直入冷凍是大忌 恐成細菌溫床

魚類徹底去血合線 密封分裝防變質

▲譚敦慈建議，市場買回的魚類應先去除內臟與血合線，洗淨後務必用紙巾徹底吸乾水分，再密封分裝冷凍，才能確保新鮮與衛生。（圖／AI生成示意圖）

肉類嚴禁先行水洗 建議兩個月內完食

項目 保存禁忌 (NG 做法) 正確做法 (專家建議) 共通禁忌 帶盒直接冷凍（含血水與肉汁） 拆除包裝，清除血水後分裝 魚類海鮮 未清內臟即冷凍、重複退冰 去除血合線／內臟、洗淨吸乾、密封分裝 肉類品項 冷凍前先行水洗（增腐敗風險） 不水洗，直接分裝或先汆燙/抹鹽保存 存放時間 放在冷凍庫無限期保存 建議 2 個月內 食用完畢 取用細節 整塊冷凍，料理時反覆退冰 用塑膠片隔開肉片，分量取用最安心

買回生鮮直接塞冷凍恐害健康！無毒教母譚敦慈示警，錯誤保存會讓食材更易變質。日本營養學教授指出，保麗龍盒底殘留的血汁是細菌溫床，直接冷凍會加速劣化。專家強調，必須掌握魚類與肉類截然不同的處理邏輯，才能確保食安。讓我們跟著專業建議學習正確冷凍法，守護全家餐桌安全。。日本營養學教授指出，容器底部殘留的血水與肉汁富含蛋白質與雜菌，若連同包裝直接冷凍，這些液體會成為細菌繁殖的溫床，進而加速食材劣化。譚敦慈分享，傳統市場購回的魚類應先按食量分切並清洗。處理關鍵在於徹底去除脊骨處的「血合線」，避免產生腥味影響品質，且魚鰓、內臟與魚鱗也應清除乾淨。，避免重複退冰影響口感及滋生細菌。肉類處理則與魚類大不同，營養師李婉萍提醒，因為水分進入纖維後會大幅增加腐敗風險。李婉萍建議可用塑膠片隔開肉片再分裝，或先預先汆燙、抹鹽再冷凍，能有效縮短料理前置時間。最後提醒，，確保食安無虞。