萬海積極布局新能源雙燃料貨櫃輪，繼斥資49.53億美元、約新台幣1486億元，購入24艘甲醇雙燃料貨櫃輪後，16日宣布再購入6艘LNG（液化天然氣）雙燃料貨櫃輪，這是萬海首次購入LNG貨櫃輪。萬海16日代子公司萬海航運（新加坡）有限公司公告，基於集團長期發展與整體營運考量，擬購入約6000 TEU LNG雙燃料預備全貨櫃輪6艘，每艘平均金額7520萬美元至8200萬美元，交易總金額為4.51億美元至4.92億美元，約台幣141.74-154.6億元，萬海表示，價金包含船舶升級設備金額。萬海2024年開始布局新節能船，總計至今訂購28艘，總採購金額上限達49.53億美元（約新台幣1486億元），分別為4艘8700TEU、12艘8000TEU，以及12艘1.6萬TEU，且全數都是甲醇雙燃料貨櫃輪，萬海首艘新節能船將在明年下半年交付。萬海到今年9月底為止，營運船舶共113艘，其中112艘為自有，自有比例高達99%。公司估計明年資本支出為6.23億美元，2027年17.26億美元，2028年8.23億美元。業界指出，船公司造船可根據船價貸款六到七成，也可以發行公司債等方式籌措資金。