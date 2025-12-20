我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「點亮愛心 寰宇共善」公益捐助活動，今天在120名志工協助物資整理與發放下，為600戶弱勢家庭注入暖流。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.20)

▲亮宇油封企業舉辦「點亮愛心 寰宇共善」，集結眾人愛心，盼溫暖弱勢家庭。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.20)

寒冬送暖，台中市大肚在地企業亮宇油封公司，號召逾百企業、社團與個人戶，慷慨解囊做公益，今天在120名志工協助物資整理與發放下，為600戶弱勢家庭注入暖流。亮宇油封企業董事長陳春甘表示，小時家境貧困，每親一肩挑起七口之家的經濟重擔，身為長女的她，9歲就和母親四處打零工賺錢貼補家計，國中、高中都是半工半讀完成。艱苦生活壓力下，她總在內心祈求「能不能有人為我點燈。」陳春甘和先生白手起家、自創品牌，歷經艱苦挫折，事業有成時，她自勉成為「點燈人」，盡一己之力為弱勢送暖，十餘年來號召鄰里、企業投入公益，舉辦「點亮愛心 寰宇共善」，集結眾人愛心，盼溫暖弱勢家庭。今天寒冬送暖現場，塞滿物資的大紙箱，每箱重達24公斤，堆疊成一面愛心牆，總計約有240萬元的愛心物資，可幫助600戶弱勢與邊緣人，減輕他們的生活壓力。現場氣氛溫暖，志工主動關懷、細心服務，讓受助家庭感受到社會的支持與鼓勵。主辦單位表示，希望透過實際行動深耕地方公益，將愛心化為長期陪伴的力量，持續在大肚區推動關懷行動，讓善的影響力在社區中不斷擴散，為地方注入更多溫暖與希望。亮宇油封自創品牌「LYO」，也專精OEM、ODM，產品主攻車用、機械、航太等用途的油封研發製造，行銷全球。陳春甘指出，儘管今年無可避免受通膨及國際關稅等局勢影響，但回饋社會及照顧弱勢的心持續不變，取之社會、用之社會，讓正能量延續！