19日發生重大隨機攻擊事件，27歲男子張文先後出現在 台北車站 投擲多枚煙霧彈製造混亂，隨後轉往 捷運中山站，持雙刃長刀朝人群揮砍，並一路闖入 誠品南西店，最終於頂樓墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。
事件發生後，誠品南西店今（20）日宣布停業一天，以配合後續處理與善後作業。儘管商場暫停營業，仍有不少民眾自發前往店外獻花、放置卡片，悼念不幸罹難的無辜民眾。
《NOWnews今日新聞》記者實地觀察，20日一早即有民眾在誠品南西店門口擺放鮮花，隨著時間推移，花束數量不斷增加，甚至層層堆疊。現場除花束外，也可見手寫小卡與氣球，有民眾留言寫下「為無辜者哀悼，對惡行絕不寬容，人神共憤！地獄不容！」，表達對逝者的不捨與哀悼。
不僅中山站一帶湧入民眾獻花致意，台北車站同樣出現追思人潮。事發當下第一時間挺身而出、卻不幸遭刺殺身亡的余姓男子，其正義的行為令人動容。20日上午起，已有不少民眾自發前往案發地M7出入口獻花、留下卡片與字條。
其中一張字條寫道，11年前江子翠捷運站曾一度成為恐懼的象徵，但隨著時間與社會的沉澱，台灣人展現出勇敢、堅強與互助的力量，並盼「北車與中山，依舊茂盛繁華」。
