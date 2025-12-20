我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中山捷運站隨機攻擊後，誠品南西店停業一天，民眾湧入獻花、卡片悼念罹難者，盼社會早日平復傷痛。（圖／攝影中心）

▲台北車站M7出入口湧入，人潮民眾送上鮮花卡片，悼念挺身而出卻遇害的余男，為他致敬。（圖／記者呂烱昌攝）

19日發生重大隨機攻擊事件，27歲男子張文先後出現在投擲多枚煙霧彈製造混亂，隨後轉往，持雙刃長刀朝人群揮砍，並一路闖入，最終於頂樓墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。事件發生後，誠品南西店今（20）日宣布停業一天，以配合後續處理與善後作業。儘管商場暫停營業，仍有不少民眾自發前往店外獻花、放置卡片，悼念不幸罹難的無辜民眾。《NOWnews今日新聞》記者實地觀察，20日一早即有民眾在誠品南西店門口擺放鮮花，隨著時間推移，花束數量不斷增加，甚至層層堆疊。現場除花束外，也可見手寫小卡與氣球，，表達對逝者的不捨與哀悼。不僅中山站一帶湧入民眾獻花致意，台北車站同樣出現追思人潮。事發當下第一時間挺身而出、卻不幸遭刺殺身亡的余姓男子，其正義的行為令人動容。20日上午起，已有不少民眾自發前往案發地M7出入口獻花、留下卡片與字條。其中一張字條寫道，1