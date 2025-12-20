我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外昨（19）日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內已造成4人死亡。（圖／記者葉政勳攝）

通緝犯張文昨（19）日晚間在捷運台北車站與中山站一帶投擲煙霧彈，並持刀隨機攻擊路人，造成4人死亡的重大治安事件，震驚社會。事發當下，鏡電視主播廖芳潔正值休假，卻臨危上陣，主動趕赴現場進行即時連線報導，更感嘆社會對於公共安全與突發危機的應對機制似乎並不完善。廖芳潔表示，事發時間接近傍晚6點，她當時正搭乘捷運，準備與好友前往一間不易定位的餐廳聚會，距離台北車站僅約兩站之遙。就在列車行進途中，她透過訊息得知北車發生突發狀況，第一時間並未接獲公司任務指派，但在短時間內評估新聞即時性與自身安全後，決定直接前往台北車站，投入現場報導工作。廖芳潔坦言，這個決定並非衝動，而是來自過往新聞現場累積的職業信念，更回憶起2016年松山車站爆炸案發生時，她仍任職於TVBS，親眼見到前輩第一時間趕赴現場連線的畫面，深刻體會「新聞人在新聞現場行動」的意義。這段記憶，也在此次事件中再次被喚起，成為她選擇即刻行動的重要關鍵。對於這回台北車站隨機攻擊事件，廖芳潔表示深感遺憾。她指出，原本再平凡不過的日常生活，卻因突發暴力事件讓無辜生命戛然而止，無論對家屬或整個社會而言，都是難以承受的傷痛。她也強調，第一線報導除了即時傳遞資訊，更必須保持冷靜與克制，避免造成不必要的恐慌。廖芳潔更表示，隨著警方逐步釐清兇嫌背景與動機，社會也應共同反思，在價值觀日益分歧、甚至走向極端化的時代，公共安全與突發危機的應對機制是否足夠完善。她期盼相關單位能持續檢討現行SOP，讓第一線人員、媒體與民眾在面對突發狀況時，都能有更清楚的指引與保障。