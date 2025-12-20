日本一名熱愛造訪水族館的攝影迷，日前在愛知縣竹島水族館閉館前，拍下一隻緊貼玻璃、舉起腕足的海星，姿勢宛如向遊客揮手道別，可愛模樣瞬間擊中網友笑點。照片曝光後迅速在社群平台瘋傳，引來大量網友發揮想像力，有人笑稱像準時下班的上班族，也有人替海星配音：「閉館囉，請明天再來。」讓這隻海星意外成為跨國討論的療癒焦點。
日本水族館「海星揮手」說掰掰！攝影師捕捉超萌瞬間
這張照片出自X平台帳號「くるべに」，拍攝者是一名熱衷走訪各地水族館的攝影愛好者。上週日（12月14日），他前往愛知縣蒲郡市的竹島水族館參觀，正值閉館前夕，他意外捕捉到海星彷彿「下班前最後一揮」的瞬間，讓人忍不住多看幾眼。
從畫面中可以看到，海星整個身體貼近玻璃，看起來像站立模樣，其中一隻腕足向上伸直，角度與姿勢恰巧形成類似揮手的動作，讓靜態的海星瞬間多了幾分人味，彷彿正對著館內遊客說再見。
「揮手海星」爆紅變迷因！全場笑翻：社畜的共同寫照
照片曝光後，不只在日本引發關注，也迅速傳到海外社群平台，不少網友笑喊，「這根本是準時打卡下班的我」、「社畜的共同寫照」、「迷因潛力無限」、「下一秒就會轉身回休息室」、「工讀生想早點下班了」。
甚至還有人替海星加上內心旁白，「人類，閉館時間到了」、「明天再來找我吧」，幽默留言讓話題持續延燒。原本只是水族館裡再普通不過的一幕，卻因巧合的姿勢與網友豐富的想像，被賦予全新生命，也讓這隻「揮手海星」意外成為社群平台上的療癒明星。
