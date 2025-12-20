我是廣告 請繼續往下閱讀

以精準預測2008年次貸危機聞名、電影《大賣空》原型人物麥可貝瑞（Michael Burry），今（20）日在社群網路上再度示警，稱美國若不從輝達晶片目前的發展軌跡轉向，將在全球AI競爭中註定輸給中國。貝瑞秀出《彭博》以國際能源總署（IEA）數據製作的圖表，可以看到中國的已安裝發電產能遙遙領先美國，且雙方的差距仍在迅速擴大中。貝瑞表示，輝達的發展路線圖本質上就是一張耗電量成長路線圖，所謂的創新，實際上僅僅只是設法替更大、更熱的晶片供電和散熱。由於運算裝置的安裝速度，已經超過發電效率提升的幅度，對電力的需求只能不斷攀升。但從上面那張圖表已經可以看到，這並不是美國能夠取勝的道路。因為中國的發電量遙遙領先，且關鍵在於中國電力生產發展的速度與美國的差距還在持續擴大中。貝瑞指出，由於審批問題，美國的電網發展實際上正在放緩，相較之下，中國則在不受限制地根據電力輸出需求建設輸電網路。貝瑞強調，如果這被視為是一場AI軍備競賽，那麼美國企業正把資本大量投入在結構上註定失敗的競賽之中。因此，貝瑞認為美國需要擺脫「晶片越做越大、越來越耗電」的路線，轉而全力投入發展AI專用晶片（ASIC）的創新。但是，輝達透過對眾多美國重要AI企業和新創公司的投資與合作協議，已經牢牢掌控著美國AI生態系的發展。貝瑞表示，美國司法部反壟斷部門正在進行調查，且理應採取行動，但川普很可能會出面阻止。因此，最終這只能由市場自行發現：大型語言模型（LLM）並非實現通用人工智慧（AGI）或超人工智慧（ASI）的正確途徑，進而停止這種惡性循環。貝瑞說，「問題是，美國最大的企業能否完成這樣的轉向？」