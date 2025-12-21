我是廣告 請繼續往下閱讀

榮獲世界田徑總會金標籤認證的台北馬拉松今（21）日上午，計有2萬8000名跑者齊聚台北市政府前廣場於6時30分起跑，由於日前傍晚在捷運台北車站、中山商圈發生隨機砍人事件，有關相關維安措施，台北市長蔣萬安今（21）日表示，現場共動員693名警力，較原規畫增加340人，警力幾乎倍增，並同步加派警車與機動巡邏人員，提升即時應變能力。蔣萬安指出，本次賽事參賽選手多達2萬8000人，人潮密集、動線綿長，市府不敢掉以輕心，已責成警察局啟動加強維安計畫，現場共動員693名警力，較原規畫增加340人，警力幾乎倍增，並同步加派警車與機動巡邏人員，提升即時應變能力。警方則表示，此次維安行動共由11個分局聯合支援，重點路段、起終點及人潮熱區均部署足額警力，執勤人員將全副武裝、配齊裝備，以高密度警力網確保賽事全程安全無虞。蔣萬安也提及，這次參賽選手，現在是2萬8000名，大概9000名是全馬，1萬9000名是半馬。 所以參與的民眾非常的多。因為這個是國際馬拉松賽事的重要指標賽事之一。 所以我們確保市民的安全，參賽選手的安全。 特別將維安升級，整個規格拉高。除了加派警力，增加見警率，相關裝備也都全部武裝，希望在重要時刻讓民眾安心，讓選手安全。