我是廣告 請繼續往下閱讀

UG是誰開的？從爆紅到炎上！大家都想知道：UG老闆是誰

Q1：UG是誰開的？UG是哪個集團？

Q2：UG老闆是誰？

Q3：UG是告五人開的嗎？

▲左起：總經理劉經綸、聯發國際董事長鄭凱隆、與告五人。（圖／UG page.line.me/370ivune）

UG飲料到底在紅什麼？每次開店都掀排隊熱潮

《NOWNEWS今日新聞》掌握，截至今年9月，官方統計UG全台擁有30間門市，各店平均單日銷量突破1500杯，單店日最高銷量破3100杯，單店單月營收最高近400萬元；連會員人數都已突破55萬人大關。

UG老闆獻花悼念遭炎上！官方道歉文關留言爭議

被眼尖網友抓包關留言再嗆「抱歉還關留言 怕被砲嗎」、「怎不直接關帳號」、「災難行銷」，話題持續延燒。