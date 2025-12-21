捷運台北車站、中山商圈誠品南西19日發生張文丟擲煙霧彈、隨機攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。知名手搖飲料UG Tea樂己老闆帶有醒目Logo的飲料袋與插上名牌的花束也到場悼念致意，社群Threads炸鍋遭炎上抵制。大家都在問UG老闆是誰？每次開店都掀排隊熱潮的UG飲料紅什麼？稍早官方 Facebook發出「感謝社會大眾的指正與提醒」56字道歉文，被眼尖網友抓包關留言再嗆「怎不直接關帳號」，話題延燒。
UG是誰開的？從爆紅到炎上！大家都想知道：UG老闆是誰
Q1：UG是誰開的？UG是哪個集團？
A1：UG與歇腳亭同屬聯發國際餐飲集團之茶飲事業。
Q2：UG老闆是誰？
A2：聯發國際董事長鄭凱隆。
Q3：UG是告五人開的嗎？
A3：UG Tea樂己一創立就找來台灣樂團告五人代言，聯發國際董事長鄭凱隆還曾透露，「當初跟告五人洽談合約時，新茶飲品牌的名稱都還未抵定，但概念已經確認。」先確認告五人代言後，才根據告五人的特質，打造出充滿流行風味的『Uni Green』，果然藉其高人氣，品牌宛如手搖飲料界黑馬，短時間內爆紅。因此不少人才以為UG是告五人開的。
聯發國際董事長鄭凱隆表示，UG以「新茶飲文化復興」為願景，從台灣出發，重新定義全球茶飲文化的未來。「希望重新定義現代人『喝茶』的方式，讓世界看見台灣茶飲品牌結合科技創新、文化底蘊與時尚設計的無限可能。」
UG飲料到底在紅什麼？每次開店都掀排隊熱潮
UG獨創「三窨十五茉」，標榜使用三窨工法，讓每杯飲料彷彿都喝得到十五朵茉莉花香的細緻口感。主打AI製茶技術，使用AI機器自動精準化製程調配茶湯，甚至客製化甜度，平均7秒出茶一杯。搭配搶眼清新的UG綠意花香視覺設計，讓人眼睛一亮。
每開一間新店，UG便會回饋在地粉絲，從試營運到開幕優惠滿滿，除了招牌手搖飲料買一送一，還送精美品牌保冷袋，讓不少人趨之若鶩，因此所到之處都掀起排隊熱潮，躍上新聞版面。
《NOWNEWS今日新聞》掌握，截至今年9月，官方統計UG全台擁有30間門市，各店平均單日銷量突破1500杯，單店日最高銷量破3100杯，單店單月營收最高近400萬元；連會員人數都已突破55萬人大關。
今年8月記者會上還宣布：「UG加速全球500店布局目標」，下半年將快攻台灣、香港、美國、加拿大等地。香港現今已連開3間門市；下半年也在加州插旗美國首店，目前已完成洛杉磯、聖荷西、西雅圖等多個城市簽約，包括加拿大溫哥華也有簽約，手中握有超過30組的加盟名單。
UG老闆獻花悼念遭炎上！官方道歉文關留言爭議
未料，UG Tea樂己12月10日才插旗台北捷運中山站南西商圈，以首間療癒系IP「UU」網美潮流店型挑戰手搖飲料一級戰區。19日便發生捷運台北車站、中山商圈誠品南西店遭張文丟擲煙霧彈、隨機攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。
不少民眾自主到現場獻花悼念，UG老闆也被目擊帶有醒目Logo的飲料袋與插上名牌的花束致意，此舉卻在社群Threads上炸鍋。原來，網友認為應默哀的場合卻疑似高調打廣告，懷疑品牌心態可議炎上、大批網友喊話要抵制。
雖有逆風民眾認為：「品牌致意不行嗎？有什麼好大驚小怪」、「UG是想要代表UG對往生者的哀悼，不太明白為何大家思考的方向跟我不同？」但脆友狂罵「置入性行銷」、「ㄧ秒示範老闆親自毀了自己品牌」、「UG真的Ugly」；不少網友還到官方社群留言抗議。
稍早UG Tea Facebook社群發出：「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意」56字道歉文，被眼尖網友抓包關留言再嗆「抱歉還關留言 怕被砲嗎」、「怎不直接關帳號」、「災難行銷」，話題持續延燒。
資料來源：Threads、UG Tea樂己、UG Tea Facebook及UG Tea Instagram
