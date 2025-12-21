捷運台北車站、中山商圈誠品南西19日發生張文丟擲煙霧彈、隨機攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。不少民眾自主到現場獻花悼念，卻有人發現知名手搖飲料老闆帶著有醒目Logo的飲料袋與插上名牌的花束致意，消息在社群Threads上傳遍，品牌遭罵心態可議被炎上、大批網友喊抵制。對此，UG Tea樂己官方回應「感謝社會大眾的指正與提醒」56字全文曝光。
台北捷運台北車站M8出口、中山商圈誠品生活南西店，發生震驚社會隨機攻擊事件，張文丟擲煙霧彈、持利器傷人，造成4死11傷，嫌犯最終墜樓身亡。慘劇讓社會大眾深感悲傷，不少民眾自主前往案發現場獻花悼念，卻有人發現知名手搖飲料UG tea樂己老闆，身穿自家Logo外套、帶著有醒目Logo的飲料袋與插上名牌的花束也到場致意，遭罵應默哀的場合疑似高調打廣告，心態可議被炎上、大批網友喊抵制。
UG tea樂己官方回應表示：「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」
相關消息在《NOWNEWS今日新聞》Facebook社群上也掀起讀者熱論，遭罵是「置入性行銷」、「這個就真的過分了！」、「ㄧ秒示範老闆親自毀了自己品牌」、「UG真的Ugly」；也有網友逆風認為：「品牌致意不行嗎？有什麼好大驚小怪」、「UG是想要代表UG對往生者的哀悼，不太明白為何大家思考的方向跟我不同？」
事實上，UG Tea樂己12月10日才插旗台北捷運中山站南西商圈，以首間療癒系IP「UU」潮流店型挑戰手搖飲料一級戰區。UG中山南西街邊店延續品牌「城市綠洲」概念，挑高空間的整座網美牆店裝融合綠意花香與IP「UU」視覺風格，並展示全新推出的周邊商品，相當吸引人注目。
不過目前連UG Tea的品牌官方Facebook及Instagram都遭網友留言開罵。目前品牌老闆的IG與Threads帳號已轉為私人，先前公開貼文已無法瀏覽，但相關討論仍在網路上持續延燒。
