UG tea樂己官方回應表示：「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」

事實上，UG Tea樂己12月10日才插旗台北捷運中山站南西商圈，以首間療癒系IP「UU」潮流店型挑戰手搖飲料一級戰區。UG中山南西街邊店延續品牌「城市綠洲」概念，挑高空間的整座網美牆店裝融合綠意花香與IP「UU」視覺風格，並展示全新推出的周邊商品，相當吸引人注目。