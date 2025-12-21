我是廣告 請繼續往下閱讀

兇嫌張文19日在台北捷運隨機傷人，引發社會關注，卻傳出多名藍委赴中參與台商活動。對此，律師黃帝穎20日在臉書痛批，藍委赴中不論是「中共急找」，或是單純參與台商活動，在爆發張文攻擊事件，多位藍委竟執意集體赴中，怎麼看都不正常。媒體報導，中國近期舉行的廈門台商協會成立33週年活動，積極透過管道找國民黨立委前往，以確保對台工作「沒有意外」，藍委翁曉玲、葉元之昨被直擊搭乘同一班機前往廈門。「張文恐怖攻擊引國人高度關注，國民黨立委竟執意集體赴中！」黃帝穎表示，張文在台北市鬧區恐怖攻擊釀4死多傷，行政院長卓榮泰第一時間到場指示警政署全力偵辦、醫院投入急救資源，國人也高度關注社會安全網及北市治安、見警率等安全政策議題，但國民黨多位立委未理會民眾關注安全議題仍集體赴中，遭爆出是「中共急找」。黃帝穎提到，報載中共對卓榮泰未予副署法案的最新變化感到焦慮，擔心將影響中方希望透過台灣的國會所推進的政治議程。他直言，國民黨立委赴中不論是中共急找，或是藍委宣稱的單純參加台商活動，在國人高度關注北市鬧區的張文恐怖攻擊事件，討論社會安全網、北市治安及見警率等安全議題的重要時刻，本應代表台灣選民、不代表中共的國民黨立委，多位藍委竟執意集體赴中，怎麼看都不正常。