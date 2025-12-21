我是廣告 請繼續往下閱讀

憲法法庭日前做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，前立委林濁水今（21）日則分析，白綠惡鬥不只看不出會因大法官的判決而告一個段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文，憲法法庭作成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。不過，憲法法庭日前做出違憲判決，引發朝野攻防。對此，林濁水表示，大法官以為因為國家已經處於「例外情況」，第一，立法院通過憲訴法，硬性規定大法官評議人數；第二，總統兩度提名大法官，均全數遭到否決；第三，現任三名大法官沒有理由持續缺席，杯葛評議，所以他們才挺身而做出1號判決。不過，林濁水說，但問題是三項並存的例外的基本現象，並不會因為判決而改善變好，尤其若2028再選出三黨不過半的國會，例外現象將永久化，而今之例外現象將成為未來的「常態現象」。「有沒有『例外現象成為常態現象』的先例？」林濁水指出，戒嚴38年和威瑪政府末期豈不就是，他沒有進一步推論出藍白決心走兩蔣或威瑪舊路，但是要指出藍白綠惡鬥不只看不出會因大法官的判決而告一個段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。