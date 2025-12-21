我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北捷砍人案發生後，網路上出現「嫌犯非同一人」、「張文是陸配第二代」等不實傳聞，北市警方、陸委會皆已做出澄清，呼籲大家切勿繼續傳散謠言。（圖／記者葉政勳攝）

▲唐綺陽（如圖）發文提醒大眾先穩住情緒，不要被紛亂訊息引導，導致更大的恐慌，強調真相一定會浮現。（圖／TVBS提供）

男子張文隨機砍人案，造成北車、中山站重大死傷，消息一出不僅引起民眾恐慌，網路上謠言四起，出現「嫌犯非同一人」、「張文是陸配第二代」等不實傳聞，北市警方已做出澄清，強調張文沒有共犯，都是獨自犯案，陸委會也發出聲明闢謠。對此，被譽為「國師」的星座專家唐綺陽，今（21）日在臉書上發聲，呼籲大眾先穩住情緒，表示：「真相一定會浮現。」並透露接下來將開啟長達二十天的日火合入相，讓人不知不覺中「變得警戒、緊繃、嚴肅」，甚至感覺有點「戾氣」。面對重大社會事件，唐綺陽今在臉書上發文，表示事發一天多，所有人仍在震撼與情緒中，忍不住想問「究竟為什麼會發生這種事」？而網路上也開始出現許多揣測。對此，唐綺陽也忍不住喊話：「知道大家心情都亂，但還是先穩住情緒，不要被紛亂訊息引導，導致更大的恐慌，請多一點耐心，真相一定會浮現。」而今日冬至，唐綺陽也透露將開啟長達二十天的日火合入相，讓人不知不覺中「變得警戒、緊繃、嚴肅」起來，也提升做事效率，或是任務導向、就事論事；亦或是使人「沒啥耐性，或帶有攻擊性」，講著講著就急躁起來，或顯得嚴厲、不近人情，忍不住想跟人比較、開快車等，感覺有點「戾氣」。而到了下週四（12/25）金星進魔羯，緊張氣氛則稍微和緩，並且「忙出具體成績，忙得有成就感、價值感」。北捷砍人案震驚全台，事情發生後網路上也開始出現各種謠言，有網友比對北車及捷運中山站張文的影像，認為兩者裝備、身形有差異，指稱兩者為不同人，懷疑另有共犯。不過，警方清查張文行蹤，並未發現任何共犯痕跡，澄清張文是獨自犯案。另外也有人質疑「張文名字很像中國人」，懷疑他是陸配第二代；對此，陸委會則發出聲明，表示「有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等是不實訊息，國人切勿繼續傳散」，對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，提出嚴正譴責。