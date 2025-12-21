我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張韶涵造型師姜成皓（左）上台替老闆說話。（圖／翻攝自微博）

張韶涵近來在中國展開「覓光」巡迴演唱會，造型浮誇引來兩極評價，還有人說她和10年髮型師Parco結束合作後，簡直是「裁員裁到大動脈，精靈變後媽」，因此登上微博熱搜。張韶涵直接在舞台上嗆聲，「要我百變又不要我改變？」更在現場Cue造型師姜成皓，「你不是被裁員了？」姜成皓則對張韶涵說，「妳才是大動脈！」還說酸民非常討厭。張韶涵日前在中國汕頭開演唱會，造型浮誇、搶眼，但卻也引來兩極評價，許多網友把她造型翻車的原因歸咎於髮型師Parco的離開，還說她是「裁員裁到大動脈」，但不少人搞不清楚髮型師和造型師的差別，網路流傳的是「造型師離開」，張韶涵也在舞台上直接回應，Cue造型師出來，「姜成皓，你不是被裁員了？」把歌迷笑翻。張韶涵更說，「他們要我百變又不要我改變？還說我裁員裁到大動脈」，姜成皓馬上喊，「討不討厭，噓！妳才是大動脈。」把張韶涵給逗樂。不過就算造型引來爭議，但張韶涵演唱會的精彩度仍值得嘉許，其中她請替身演員穿著舊造型現身，經過AI技術換臉，將麥克風傳給穿著新造型的張韶涵本尊，兩人的面容幾乎沒有差異，讓歌迷看了嘖嘖稱奇。張韶涵過去演過許多偶像劇，包括《MVP情人》、《海豚灣戀人》、《愛殺17》等等，還入圍金鐘獎最佳女主角，2009年經歷事業低潮，遭母親控訴棄養、吸毒，張韶涵也驗尿證明自己的清白，不過形象已經大受打擊。2012成立自己的工作室，發行專輯《隱形的翅膀》重新翻紅，2016年開始逐漸將演藝重心轉往中國發展。