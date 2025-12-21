我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白冰冰（如圖）認為這次北捷砍人案已符合「高度公共風險的無差別攻擊事件」的典型特徵，不只是單一刑案或偶發衝突。（圖／翻攝自白冰冰臉書）

男子張文19日晚間在北車、中山站隨機砍人，造成4死11傷，消息一出震驚全台，再度讓廢死議題掀起討論。昨日，藝人李燕公開表態：「我反對廢死。不是因為仇恨，而是沒有一個人可以任意奪走他人的性命。」而白冰冰因為愛女白曉燕的撕票案，多次公開反對廢除死刑，今（21）日早上在臉書上發文，感嘆：「歹徒已死亡，若非如此不知台灣的司法機關，會判何種刑期？」白冰冰發文表示，在台北發生的隨機殺人事件，如果按照國際治安標準，已符合「高度公共風險的無差別攻擊事件」的典型特徵，不只是單一刑案或偶發衝突。多次公開反廢死的她，看完新聞後忍不住嘆：「歹徒已死亡，若非如此不知台灣的司法機關，會判何種刑期？」另外，白冰冰轉發專家的忠告，提醒若看到「非正常煙霧、爆裂聲、人群突然反向奔跑」，不要停下來看、不拍照、不判斷真假，立刻離開，在商場、車站內，也不要往室內深處跑，更不要以為「很多人就安全」，因為當遇到無差別攻擊時，人越多，失控後的踩踏與二次傷害越高。台灣死刑存廢議題一直受到許多人討論，白冰冰的女兒白曉燕當年遭綁架撕票，身為受害者家屬，她一直堅定反廢死，認為社會要好只有嚴格執行法律，「因為法律是所有善良民眾生命財產最後一道防線」，痛批現在人權都站在壞人那邊。