麥當勞：冬至買一送一週年慶！天天加碼抽優惠券、套餐75折

麥當勞週年慶：放送「買一送一」11大優惠券！

◾️ 麥當勞買一送一！APP天天抽2次：加碼優惠券

《NOWNEWS今日新聞》記者實測，活動開跑至心，每張都抽中不同品項「買一送一」優惠券，而且一天抽兩張，「真的吃不完、每次點餐前還可以挑選不同餐點一起搭配」。

麥當勞單點5折、套餐75折！APP點數回饋優惠

肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」399元！蛋撻買一盒送一顆

「6炸雞＋6蛋撻」399元！

蛋撻買一盒送一顆！

▲肯德基年末炸雞、蛋撻優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客：優惠代碼「15696」89元、「15596」122元代碼！還有披薩買一送一

優惠代碼「15696」89元披薩套餐：

優惠代碼「15596」122元超狂套餐：

必勝客「聖誕花圈黃金雞披薩」買一送一！

達美樂：急降199元、299元大披薩優惠！1元可可馬芬

達美樂披薩199元起！

週末「買1送2」三大優惠推薦！

▲必勝客122元披薩之亂，再挖出89元套餐。（圖／記者蕭涵云攝）

三商炸雞：比買一送一便宜！炸雞腿桶199元

頂呱呱：雞排午茶套餐99元

▲漢堡王「歲末歡慶優惠券」吃到年底，「加1元多1件」、漢堡50元有找，現省2723元。（圖／漢堡王提供）

漢堡王：「加1元多一件」歲末年終優惠券

摩斯漢堡：「買一送一」12月MOS超值省優惠券

飲料買一送一！

飲料加10元多一件！

超值元氣早餐套餐59元起！

超值獨享餐189元起！

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦摩斯漢堡優惠買法！

▲摩斯漢堡12月「MOS超值省」優惠券，按右鍵存圖、或手機長按存至相簿，出示圖片即享優惠。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

21風味館：7折「21熟客券」獨家優惠開吃！