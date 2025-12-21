冬至天赦日不只吃湯圓開運！《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理麥當勞、肯德基、摩斯漢堡買一送一，必勝客122元套餐掀披薩之亂，達美樂大披薩急降199元優惠碼、三商炸雞腿桶199元比買一送一便宜，漢堡王、頂呱呱、21風味館全台9家速食優惠包，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞：冬至買一送一週年慶！天天加碼抽優惠券、套餐75折
麥當勞APP兩週年慶三大優惠活動開跑，冬至超多「買一送一」優惠券，M Point點數回饋單點5折、套餐75折，天天抽2次加碼優惠券。
◾️麥當勞週年慶：放送「買一送一」11大優惠券！慶祝APP上線兩週年，麥當勞表示，「買一送一」11張週年慶優惠券倒數開吃：
單點中薯買一送一、
單點薯餅買一送一、
單點OREO冰炫風買一送一、
單點勁辣香雞翅（一份兩翅）買一送一、
單點中杯可樂（含zero）／雪碧買一送一、
手機點餐／歡樂送限定 單點蘋果派買一送一、
單點焦糖奶茶（冰）買一送一、
單點中杯檸檬紅茶（冰）買一送一、
單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一、
單點金選那堤（冰／熱）買一送一、
單點金選美式咖啡（冰／熱）買一送一
◾️麥當勞買一送一！APP天天抽2次：加碼優惠券
慶祝APP上線兩週年，麥當勞表示，即日起至2026年1月6日「買一送一」週年慶優惠。
第一週：12月17日至12月23日，首週天天抽2次「買一送一」優惠券！
麥當勞APP登入首週天天抽2次優惠券加碼，有機會獲得包括：
單點大薯買一送一、
單點咖哩搖搖薯條買一送一、
單點4塊原味麥克雞塊買一送一、
單點4塊咖哩辣味麥克雞塊買一送一、
單點麥香雞買一送一、
單點麥香魚買一送一、
單點豬肉滿福堡買一送一、
單點吉事漢堡買一送一、
單點漢堡買一送一。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測，活動開跑至心，每張都抽中不同品項「買一送一」優惠券，而且一天抽兩張，「真的吃不完、每次點餐前還可以挑選不同餐點一起搭配」。
第二週：12月24日至12月30日，「High翻聖誕翻出新品優惠」。
第三週：12月31日至2026年1月6日，「新年迎滿福刮出好運堡滿足」壓軸優惠。
◾️麥當勞單點5折、套餐75折！APP點數回饋優惠
麥當勞同步推出M Point點數折扣回饋，單品全面5折起，爽吃大麥克、勁辣雞腿堡、原味麥克雞塊（4塊／10塊）、冰焦糖奶茶、薯條等人氣單點商品，套餐「主餐搭配中薯＋中杯可樂」75折等。
麥當勞APP週年慶「加碼抽優惠券」活動規則提醒：
1.活動時間：2025年12月17日至12月23日。2.活動期間每帳號每日至多可參加2次。3.優惠券將於完成遊戲後數分鐘後存入APP主選單的「回饋優惠」頁面，點擊優惠券點選兌換即可於效期內至麥當勞餐廳使用。4.優惠券效期以及相關規範依APP券面顯示為主。
提醒大家注意事項：1.參加視同已認可並必須遵守麥當勞APP使用條款、相關活動規則及注意事項，如有違反視同棄權，麥當勞得取消其兌換資格。2.優惠券數量有限，送完為止，活動時間依實際獎項數量發放狀況調整，若優惠券已全數發放完畢，本活動將提前結束。3.優惠券限本人會員帳號使用。因用戶網路狀況、裝置差異、手機設定、移轉帳號或其他變更等因素，無法順利完成任務或獲得之獎項遺失，恕無負擔任何責任或損害賠償。
肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」399元！蛋撻買一盒送一顆
肯德基年末三大優惠！炸雞、蛋撻划算開吃：
◾️「6炸雞＋6蛋撻」399元！即日起至2026年1月1日，爽吃「6塊金黃炸雞＋6顆酥脆蛋撻」優惠399元，免輸入優惠代碼、外送也適用。
◾️蛋撻買一盒送一顆！奇巧可可流心三重奏蛋撻加碼回饋！買一盒單色&雙色禮盒享「免費送一顆奇巧蛋撻」。
必勝客：優惠代碼「15696」89元、「15596」122元代碼！還有披薩買一送一
◾️優惠代碼「15696」89元披薩套餐：「個人鬆厚披薩＋副食或飲料」發票特務雙12C套餐組合
外帶1個個人鬆厚披薩（全口味）＋1份小薯金幣或1罐330cc可樂或1杯玉米濃湯（副食飲料3選1）只要89元。
◾️優惠代碼「15596」122元超狂套餐：「9吋鬆厚小披薩＋2副食或飲料」最狂雙12套餐組合
外帶1個9吋鬆厚小披薩（5選1）＋第一款附餐（3選1）＋第二款附餐（5選1）只要122元。
◾️必勝客「聖誕花圈黃金雞披薩」買一送一！即日起至12月29日（或售完為止），外帶「聖誕花圈黃金雞披薩「大披薩買一送一」、或外送買大送小849元起，限時3週限量開賣。
達美樂：急降199元、299元大披薩優惠！1元可可馬芬
達美樂急降披薩優惠！週末推薦三大套餐最划算
◾️達美樂披薩199元起！即日起至12月23日，點開達美樂LINE官方帳號、並輸入密語「頂鮭豪牛199」，爽吃「頂鮭豪牛雙饗小披薩」只要199元（原價620元）、現省421元。
官網輸入專屬優惠碼「586492」，限時外帶「金鑽夏威夷」、或「章魚燒大披薩」都只要299元。
◾️週末「買1送2」三大優惠推薦！3個大披薩799元起、優惠代碼「352749」免費升級1個火山披薩；優惠代碼「770779」外帶買大送大送可樂；即日起至12月24日，加碼輸入優惠代碼「970857」，立即享有「1元可可馬芬」 超值優惠！專屬優惠限外送訂單滿399元使用，每人每次限購一次。
三商炸雞：比買一送一便宜！炸雞腿桶199元
三商炸雞表示，「最炸年終慶」，即日起至12月22日：
◾️內用或外帶「雞腿酷滋桶」特價199元（原價410元），內含兩隻酷樂雞腿與一斤重的滋汁腿排塊。
◾️「灑粉酥炸棒腿」特價99元（原價149元）。
◾️「三隻墨西哥醬辣雞腿」加送「三塊義式炸雞」特價225元（原價420元）。
頂呱呱：雞排午茶套餐99元
頂呱呱推出呱呱雞排午茶組合，即日起至12月31日，平日下午14:00-17:00，全台頂呱呱門市（桃園機場／松山機場／南港Lalaport門市除外）開吃：
◾️「雞排午茶輕享餐」特價99元（原價144元）：呱呱雞排1塊＋35元飲品1杯。
◾️「雞排午茶滿足餐」特價129元（原價187元）：呱呱雞排1塊＋地瓜薯條(小)＋35元飲品1杯。
※35元飲品可任選：可樂系列M／功夫純茶M／熱紅茶／熱綠茶。
漢堡王：「加1元多一件」歲末年終優惠券
漢堡王「歲末歡慶優惠券」，即日起至12月31日，4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，相當於最低48折起；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
摩斯漢堡：「買一送一」12月MOS超值省優惠券
◾️飲料買一送一！飲料可樂／雪碧「買一送一」任選2杯35元、冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」任選2杯75元。
◾️飲料加10元多一件！摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶「加10元多一杯」任選2杯70元、耶加雪菲「加10元多一杯」任選2杯90元。
◾️超值元氣早餐套餐59元起！「摩斯貝果附草莓醬＋冰紅茶L」59元、「番茄吉士蛋貝果／火腿歐姆蛋貝果／培根雞蛋貝果＋冰紅茶L」套餐79元。
◾️超值獨享餐189元起！「摩斯鱈魚堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」189元、「摩斯吉士漢堡／蜜汁烤雞起司堡／超級大麥燒肉珍珠堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」199元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦摩斯漢堡優惠買法！12月「MOS超值省」總共16張優惠券，只要按右鍵即可一鍵存圖在手機裡、優惠券線上版點此進，活動期間內到門市現場出示圖片就能享有優惠；早餐請於5點至10點半供應時間內購買；優惠券可吃到明年1月，最多一次現省75元十分划算。
提醒大家，優惠券僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
21風味館：7折「21熟客券」獨家優惠開吃！
21風味館表示，年末21Plus獨家優惠券「21熟客券」下殺7折！即日起至2026年2月3日：
◾️周一、三、五：「21香草烤半雞」特價195元、「香草烤雞腿2入」特價188元。
◾️周二、四：「烤腿泡麵小薯」特價159元、「半雞烤腿」285元。
◾️周末五六日加碼：「半雞杏鮑菇」特價249元、「烤雞優惠再送2中薯」特價469元。
