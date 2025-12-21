我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年台北馬拉松今（21）日開跑，共有2.8萬名跑者參加，幾乎每年都不缺席的富邦集團董事長蔡明忠也順利完成。他會後受訪時透露，靠著運動紓壓，更給年輕人建議，就是要「堅持」，台灣護國神山台積電創辦人張忠謀，就是「一以貫之」，創辦代工模式一路堅持到底，推薦大家去看張忠謀的的自傳，台灣企業家就靠這2個字，在AI科技浪潮中，占據關鍵產業地位，更衝出亮眼的經濟成績單，也樂觀看待明年經濟。今年再度挑戰台北馬的蔡明忠依舊全副武裝，跟著2.8萬跑者一同征戰台北市區，在完賽後還戴上獎牌接受訪問。他提到，今天很順利能在自己設定的2小時45分目標完賽，即便差不多剩500公尺，出現左小腿抽筋，以前跑步也沒發生過，不過，今年應該是自己最後一馬，因為明年就滿70歲了，這種極限運動，留給年輕人去做，既然如此，就享受跑步過程。他也感謝眾多跑友的支持，每年越辦越成功，沒有跑友支持，是不可能辦到的，即便這幾天天氣比較涼，在台北市街頭看到很多跑友在備戰，這種精神讓人看了非常感動，城市馬拉松代表一個城市的動力和活力，希望台北市政府支持，讓這個活動能一直辦下去。他還談到運動對他的啟發，平時就是靠運動紓壓，運動需要堅持與毅力，運動當下會全神貫注，亦分享運動對他經營企業的啟發，他認為，台灣企業家就靠「堅持」這兩個字，在AI科技浪潮中，占據關鍵產業地位，因此，也給年輕人2個關鍵字，就是「堅持」。他說，台灣護國神山台積電創辦人張忠謀，就是「一以貫之」，從台積電創辦代工模式，一路堅持到底，他很推薦大家去看張忠謀的自傳，看完後相信對每一個人的事業、生活，應該都有很大收穫。不僅如此，也因為台灣企業家的這股「堅持」精神，讓台灣今年經濟成長率衝出15年新高。蔡明忠說，今年台灣經濟成長率估計7.5%，連他都預測太低，明年應該也會很好，尤其台灣還是全世界AI生態系最中心，隨著AI來起飛，大家都覺得AI會改變未來人類的生活，台灣這些電子業前輩積蓄這麼多年的實力，終於在AI時代，可以一舉把台灣推上世界的舞台。