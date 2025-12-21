我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳蔚爾（如圖）長文控訴被金馬得獎導演蕭雅全性騷擾，從言語上的性暗示，到直接出手碰觸、侵犯她的身體至少3次。（圖／摘自陳蔚爾FB）

以《老狐狸》獲得金馬獎最佳導演的蕭雅全，今年6月被女導演陳蔚爾長文控訴，稱遭到他長期藉由權勢性騷擾，還曾被親吻且碰觸大腿、胸部，蕭雅全之後發了道歉文，表示停止所有工作。不過事情到現在半年，蕭雅全似已偷偷刪去道歉文，並在生日時發文提到北捷攻擊讓人更感世事無常，透露在寫幾部自己念茲在茲的劇本，似乎是為復出先做準備。北捷攻擊事件，不少演藝界人士都曾發文表示心痛、難以置信、為受害者不捨，事件隔天過58歲生日的蕭雅全，發文卻彷彿有弦外之音，他稱因為此事件無心慶生，可是收到祝福，還是透露一下近況。這陣子他辭掉一齣影集的導演、幾部電影與短片的監製，某些評審，一些廣告，及所有外部職務，回頭寫自己念茲在茲的劇本，也重拾畫筆。辭去導戲與評審的工作，確實與他在道歉文中所言一致，只是寫劇本感覺得出他仍有創作的渴望，要是沒有意願交由旁人拍攝，他如果想要自己掌舵，那就是有在影視界復出的一天，無怪乎網友已有不少想像，再發現他的道歉文已刪，態勢就越來越明顯。在文中蕭雅全還有句話耐人尋味：「相信時間，時間會讓一切變清晰，只需靜待。」他表示想起很多年前去內蒙拍片，攝影師看著無盡的沙漠說，如果壓縮時間，沙漠也是海。不知為何，10多年後的此刻，他一直想到這句。對照6月時蕭雅全發布、現已刪除的道歉文，那時他寫道：「因為我的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，我覺得愧疚。我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」看起來這不會是長久的告別。