▲HIKARU在鏡頭前宣布和老婆noa已經離婚。（圖／ヒカル（Hikaru）YT）

擁有480萬名訂閱者的日本YouTuber HIKARU今年5月才宣布和網紅進擊的Noa結婚，當時透露兩人交往0天就決定結婚，不過本月19日兩人坐在鏡頭前，宣布兩人已經離婚了，女方透露男方在婚姻關係中做得非常糟，簡直是巨嬰等級，掀起許多討論。HIKARU上傳的影片中，他和Noa一起坐在鏡頭前，接著開口：「從結論開始說好了，我們離婚了」，他坦言婚姻會變成這樣是自己的問題，「是我從頭到尾一直在搞砸，以前所擁有的自由，結婚後全都消失了，這也讓我沒辦法做想做的事，這幾個月天天都覺得很窒息。」Noa也開口，表示兩人在事業上會是很好的夥伴，但還是當朋友就好，接著她也開口吐槽HIKARU在婚姻中表現，「真的是爛到有剩，爛到底層的那種，一點也不適合專情的人」，接著她也呼籲大家不要「0日婚」，並且用「巨嬰」一詞來形容HIKARU，發言曝光後引發許多討論。影片最後，HIKARU、Noa也一起在鏡頭前把結婚戒指拿下來，對於兩人從結婚到離婚皆掀起許多轟動一事感到抱歉。HIKARU、Noa兩人在5月底宣布結婚，不過兩人婚後沒多久，9月中就拍片透露，「我們現在是開放式關係，外遇也沒有關係，當時掀起許多爭議，本次關係正式走到底，也讓許多吃瓜群眾感到不意外。