知名手搖飲料UG Tea樂己老闆親送飲料與花束，到中山商圈誠品南西店悼念因張文丟擲煙霧彈、隨機攻擊傷亡者，卻因放滿醒目Logo遭疑置入行銷毀品牌形象，網路社群Threads民眾炸鍋炎上喊抵制。UG飲料老闆同時也是聯發國際董事長鄭凱隆、總經理陳聖中，今（21）日緊急召開媒體說明會，下午3點親上火線鞠躬道歉並還原始末。
聯發國際董事長鄭凱隆表示：「這次事件發生後，我看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。
透過這次事件，我清楚學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此我再次感到非常抱歉。
我想再次強調，今天的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音，我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。」
事實上，UG Tea樂己12月10日才插旗台北捷運中山站南西商圈，以首間療癒系IP「UU」潮流店型挑戰手搖飲料一級戰區。UG中山南西街邊店延續品牌「城市綠洲」概念，挑高空間的整座網美牆店裝融合綠意花香與IP「UU」視覺風格，並展示全新推出的周邊商品，相當吸引人注目。
資料來源：UG Tea樂己、社群Threads
