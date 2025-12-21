我是廣告 請繼續往下閱讀

我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。

▲左起：聯發國際董事長鄭凱隆、總經理陳聖中親上火線，鞠躬道歉。（圖／記者葉政勳攝）

這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此我再次感到非常抱歉。

我想再次強調，今天的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音，我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虛心接受，也再次向大家道歉。

▲聯發國際董事長鄭凱隆、總經理陳聖中緊急召開說明會，還原始末。（圖／記者葉政勳攝）