台北捷運北車站、中山站19日發生逃兵通緝犯張文隨機砍人事件，全台人心惶惶，連帶影響年底跨年晚會及大型活動，不少民眾出門的意願，對此，作家苦苓喊話，大家一定要如期參加跨年晚會或依舊往人多的地方跑，因為嫌犯目的就是要擾亂人心，「千萬不能讓他如願...大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊。」
鼓勵參加跨年、大型活動 苦苓：不能如惡人所願
苦苓今（21）日在粉專發文，談及北捷砍人案，他發表個人看法，「有人故意作亂，就是希望我們人心大亂，千萬不能讓他如願，該聚會的聚會、該跨年的跨年、該去人多的地方就去...大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊。」
較以前提高警覺性就好 不要和真實世界斷線太久
台灣再次發生隨機殺人案，苦苓認為民眾只要提醒自己，比以前稍微提高警覺即可，重點是不要一直低頭滑手機，可以聊聊天、看看路人、甚至發呆都可以，「不要和真實的世界斷線太久，免得連在身邊出現的惡魔都沒察覺。」
不建議人人當正義英雄 努力活下去才是最重要
苦苓敬悼挺身救人的勇者，但不建議大家也這麼做，「真的倒楣遇到了，能逃就逃，能躲就躲，真的無路可走了再挺身反抗，沒有人會說你怯懦，努力活下去才是最重要的。」
文末，苦苓希望大眾對案情不要瞎猜亂講，不要輕信謠傳，不要搞陰謀論，「越是人心惶惶的時候，你越要安靜、冷靜、平靜，等一切水落石出，等一切漸漸過去...我們還有很多好日子要過呢！」
該篇貼文一出，引來網友表達贊同之意，「好的」、「是的，謝謝你」、「謝謝苦苓老師給予心靈安穩的力量！」
資料來源：苦苓愛說笑臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
苦苓今（21）日在粉專發文，談及北捷砍人案，他發表個人看法，「有人故意作亂，就是希望我們人心大亂，千萬不能讓他如願，該聚會的聚會、該跨年的跨年、該去人多的地方就去...大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊。」
較以前提高警覺性就好 不要和真實世界斷線太久
台灣再次發生隨機殺人案，苦苓認為民眾只要提醒自己，比以前稍微提高警覺即可，重點是不要一直低頭滑手機，可以聊聊天、看看路人、甚至發呆都可以，「不要和真實的世界斷線太久，免得連在身邊出現的惡魔都沒察覺。」
不建議人人當正義英雄 努力活下去才是最重要
苦苓敬悼挺身救人的勇者，但不建議大家也這麼做，「真的倒楣遇到了，能逃就逃，能躲就躲，真的無路可走了再挺身反抗，沒有人會說你怯懦，努力活下去才是最重要的。」
文末，苦苓希望大眾對案情不要瞎猜亂講，不要輕信謠傳，不要搞陰謀論，「越是人心惶惶的時候，你越要安靜、冷靜、平靜，等一切水落石出，等一切漸漸過去...我們還有很多好日子要過呢！」
該篇貼文一出，引來網友表達贊同之意，「好的」、「是的，謝謝你」、「謝謝苦苓老師給予心靈安穩的力量！」
更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。