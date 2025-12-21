我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台大醫院急診部醫生顏瑞昇。（圖／擷取自台大醫院網站）

捷運台北車站及中山站商圈19日晚間發生隨機砍人事件，台北市長蔣萬安今（21）日透露，傷者請託，希望找到案發現場為他進行急救的2位醫生恩人。據查，就是台大醫院急診部醫師顏瑞昇與他女兒顏均蓉，兩人也在下午發出聲明證實，並表示救人是醫師的天職，也由衷地期盼逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，更要大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，會有人伸出援手的。顏瑞昇與顏均蓉在聯合聲明中提到，救人是醫師的天職，而且這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時他沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。他說，其實，整個傷害的現場可以得到妥善的處理，應該歸功於緊急醫療網適時的反應，救護技術員的包紮、止血、急救處置得宜，和警察的維安，另外現場也同時有許多熱心的民眾在幫忙，他和女兒只是基於醫師的專業稍微出一點力而已。最後，他們也提到，身為一位醫師，由衷地期盼，逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，也請大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，會有人伸出援手的.