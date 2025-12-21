知名手搖飲料UG Tea樂己說明會現場，《NOWNEWS今日新聞》記者提問聯發國際董事長鄭凱隆：「事件還沒有發酵之前的最初行為及想法，可否為大家還原始末？」UG老闆訴說自己徹夜難眠，隨即哽咽表示：「前一晚看到摩托車騎士被刺傷倒下，那天晚上真的沒辦法睡」，透露一早請各店員工準備防狼噴霧，淚問「自己還能做什麼？」到UG中山南西店時因為門市有開，「我就把飲料跟花一起拿過去」，隨即哽咽表示：「但觀感不好，我並沒有⋯⋯總之我做了這個行為不對，跟社會大眾道歉，我真的很難過。」
說明會由聯發國際董事長鄭凱隆發表聲明，最後與總經理陳聖中一同起立、走到桌前，向鏡頭鞠躬道歉約10秒。
《NOWNEWS今日新聞》記者提問：「可不可以還原一下您最初做這個行為，或者是本身的想法？在事件還沒有發酵之前，您懷著什麼樣的心情去做這一件事？可以跟我們還原一下始末嗎？」
鄭凱隆透露：「其實，在我送花之前的...前個晚上，那我在看的新聞。其實我看到那個騎摩托車，後來被刮...刺了，然後我就看到那個新聞他真的倒下去...我...那天晚上真的沒有辦法睡好。我真的、很難過那個...那...（嘆氣）。」
他哽咽表示：「我、我就想要做...我不知道我、我、我可以做什麼。我那天晚上真的沒有睡。我一早，我還聯絡我們公司說，你趕快去準備...各店啊準備噴、噴霧。」
鄭凱隆淚問自己：「早上起來，我想說我能做什麼？覺得我是不是應該去買、買束花過去？那我到UG中山南西店時，剛好店有開（停頓）...就我的行為就...我不知道，我...就...把飲料跟花一起拿過去...其實、其實真的...這個觀感不好，所以我並沒有...總之我就是這個行為做了就不對。對不起，真的對不起。只是我真的很難過...我只想做點...對不起。」
現場媒體提問：「現在有不少的民眾，就是對這個行為就是有抱怨的情形，然後他們認為說，可能要抵制這個聯發國際旗下的其他的餐飲品牌」。對此，鄭凱隆表示：「因為我不當的行為，那造成了社會觀感不佳，那我們再一次的向大眾道歉。那希望網友可以諒解，呃，再給我們機會。那，多說什麼...我就是...行為就不對，所以，再一次道歉。」
再被追問為何上午Facebook官方臉書道歉文卻鎖留言？ 鄭凱隆尷尬表示：「那...其實...我道歉，本來就...其實我想說，我這個行為本來就、就不對。那因為...鎖留言是因為太多...太多...的反應，那我們很多來不及回。那我想在這一次的說明會，那一次跟大眾講清楚。總之就是我、我的個人行為，再一次跟大家道歉。」
聯發國際說明會聲明稿全文如下：
聯發國際董事長鄭凱隆表示：「這次事件發生後，我看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。
透過這次事件，我清楚學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此我再次感到非常抱歉。
我想再次強調，今天的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音，我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。」
