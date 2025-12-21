UG老闆訴說自己徹夜難眠，隨即哽咽表示：「前一晚看到摩托車騎士被刺傷倒下，那天晚上真的沒辦法睡」，透露一早請各店員工準備防狼噴霧，淚問「自己還能做什麼？」到UG中山南西店時因為門市有開，「我就把飲料跟花一起拿過去」，隨即哽咽表示：「但觀感不好，我並沒有⋯⋯總之我做了這個行為不對，跟社會大眾道歉，我真的很難過。」

▲左起：聯發國際董事長鄭凱隆、總經理陳聖中親上火線，鞠躬道歉。（圖／記者葉政勳攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者提問：「可不可以還原一下您最初做這個行為，或者是本身的想法？在事件還沒有發酵之前，您懷著什麼樣的心情去做這一件事？可以跟我們還原一下始末嗎？」

鄭凱隆淚問自己：「早上起來，我想說我能做什麼？覺得我是不是應該去買、買束花過去？那我到UG中山南西店時，剛好店有開（停頓）...就我的行為就...我不知道，我...就...把飲料跟花一起拿過去...其實、其實真的...這個觀感不好，所以我並沒有...總之我就是這個行為做了就不對。對不起，真的對不起。只是我真的很難過...我只想做點...對不起。」

可能要抵制這個聯發國際旗下的其他的餐飲品牌

再被追問為何上午Facebook官方臉書道歉文卻鎖留言？

