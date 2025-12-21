我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宇宙人昨（20）日晚間在台北小巨蛋開唱，女神李心潔（右2）擔任嘉賓助陣。（圖／相信音樂提供）

▲宇宙人昨（20）日晚間演唱會吸引萬名粉絲湧入朝聖，現場氣氛從開場一路沸騰到最後一刻。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團宇宙人昨（20）日晚間第4度在台北小巨蛋開唱，舉辦《vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會》，現場萬名宇宙友嗨翻。演唱會上驚喜連連，特別來賓是女神李心潔，還有宣布全新第006號專輯將於明年問世。團員阿奎與方Q也替即將邁入不惑之年、40歲的主唱小玉提前慶生。慶功宴上阿奎爆料，單身的小玉為了求姻緣，使用付費版ChatGPT詢問真命天女哪時候會出現，得到的答案是，會在2026年下半年現身。演唱會安可橋段氣氛感人，阿奎與方Q化身暖壽主持人，號召全場歌迷一起為明年初生日的小玉慶生。阿奎說，大家從15歲認識至今，都很清楚知道過年期間出生的小玉，常因工作忙碌錯過慶生，「在這即將來臨的特別40歲，我們決定給你一個大驚喜。」阿奎用力祝福小玉：「趕快找到靈魂的另一半。」小玉也很感動，因為這是史上最多人幫他過的生日，雖然害羞忍住男兒淚，但內心澎湃不已。在演後的慶功宴上，小玉談到擇偶條件，他表示：「我不求多，只希望對方懂我這份工作在幹嘛就夠了。」他也說，近期同時準備演唱會與新專輯，真的很難分心，一旁的阿奎忍不住吐槽：「我有老婆跟2個小孩耶。」小玉當場對阿奎的時間管理表達最高敬意。明年將問世的新專輯，宇宙人特別到日本錄音，昨晚演唱會現場也播放相關影像，三人看了差點淚灑舞台。小玉說，新專輯注入了許多全新嘗試。方Q則表示，這次在日本進行同步式類比錄音，保留了更多現場感。今（21）日是冬至，宇宙人昨晚慶功就先吃起湯圓，紅白湯圓象徵金銀財寶，他們也許下心願，希望新專輯推出後能紅遍大街小巷，和粉絲下次見。