▲在湖人不敵快艇賽後，媒體詢問詹姆斯是否已與保羅談過此事，詹姆斯直言：「沒有。」（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）老將控衛「CP3」保羅（Chris Paul）本季被視為生涯最後一年，卻在洛杉磯快艇迎來尷尬結局。快艇於12月3日對外宣布與這位未來名人堂球星「分道揚鑣」，雖然保羅技術上仍在合約中，但已不再隨隊行動。今（21）日快艇和洛杉磯湖人比賽，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）賽後被問及此事，顯得格外冷淡，直言自己不方便發表意見。在湖人不敵快艇賽後，媒體詢問詹姆斯是否已與保羅談過此事，詹姆斯直言：「沒有，我沒有和他聊過。」當被追問是否對事情的發展感到意外，他僅簡短表示：「這不關我的事，我不方便評論。（It’s not for me to comment on. It’s not none of my business.）」語氣低調，顯然對此不想對此多做發言。詹姆斯和保羅從年少時期就是好友，友誼也一直延續到他們進入到聯盟，兩人與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）以及「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）私交甚篤，時常一起出遊，也被球迷戲稱為「香蕉船兄弟」。根據ESPN資深記者Ramona Shelburne的深入報導，保羅此次離開快艇並非單一事件所致，而是長期累積的衝突結果。消息指出，保羅在球員、教練團與管理層之間產生多次摩擦，其強勢且尖銳的領導風格，被快艇內部認為並不適合以老將為主的更衣室文化。Shelburne引述相關人士說法強調：「沒有什麼關鍵導火線，並不是某一件爆炸性事件。」報導進一步指出，保羅與總教練泰倫盧（Tyronn Lue）以及助理教練范甘迪（Jeff Van Gundy）之間，對角色定位與場上影響力存在明顯歧見。快艇原先期待保羅擔任低維護成本、上場時間有限的老將領袖，保羅雖表面接受，卻仍希望能爭取上場時間，甚至越權插手決策。然而，隨著訓練營展開，球員與教練對他的建議與作風逐漸產生排斥，關係急轉直下。一名其他球隊高層形容保羅的性格時直言：「這就是Chris，他會讓你筋疲力盡。他認定自己是對的，而且通常真的沒錯，反而更讓人受不了。」即便如此，快艇內部仍有支持者存在，包括雷納德（Kawhi Leonard）與洛培茲（Brook Lopez），都被點名是保羅最力挺的隊友之一，但最終仍無法扭轉球隊高層的決定。另一方面，詹姆斯則將重心放回比賽本身。該役湖人以88：103不敵快艇，湖人傷兵滿營，唐西奇（Luka Doncic）中途退場，詹姆斯仍苦撐37分鐘，28投15中轟下36分，卻成為「空砍」。賽後他坦言，面對傷病潮，「不管發生什麼事，都得下一個人頂上」，並直言裁判吹判「毫無一致性」。