2026台北國際電玩展（
Taipei Game Show，TGS）1月29日至2月1日在南港展覽館1館登 場，預購票即日起開放搶購，官方也持續推出150元早鳥票，限量5000張售完為止， 購票現省百元入場，還可以抽PlayStation®5（Slim） 數位版、Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合。
即日起至12月28日，ibon售票系統搶先獨家開賣台北國際電玩展限量5000張150元早鳥票（原價250元）；2400組的「
TGS × AKB48 Team TP」獨家聯名套票，也於購物橘子平台同步限量開賣，售價650元，販售至1月7日截止。
官方指出，預購票正式開賣至明
年1月28日，單日票優惠價200元，還有包括年度新品的350 元周邊套票；玩家也可選擇990元 的二日玩家套票，套票可享新款TGS週邊。凡任一票種， 憑購票憑證可參加抽獎，有機會將PlayStation®5（S lim）數位版、Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合帶回家。
TGS也首度與南港LaLaport攜手，展期間憑TGS有價票券至商場可兌換
100元折價券乙張。12歲以下兒童與設籍於南港區居民，則可憑證 件免票入場，鼓勵家長在寒假期間，全家一同來體驗熱門遊戲、 各類體感遊戲，現場還有闔家歡樂的桌遊樂園與Indie House獨立遊戲專區，是寓教於樂的最佳去處。
2026台北國際電玩展活動資訊
🟡玩家區
◾時間：1月29日(四)至2月1日(日) 09:00-17:00
◾地點：南港展覽館1館4樓
◾資料來源：台北國際電玩展官網
