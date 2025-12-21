我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運站19日傍晚發生隨機傷人事件震驚社會。傷者之一黃小姐提及，現場有兩位醫師在場協助檢傷分類與指揮，希望北市府能找到這些無名英雄，兩人身份也曝光，為台大醫院醫師父女檔為顏瑞昇及顏均蓉，台北市長蔣萬安今（21）日前往台大醫院感謝這兩人付出，顏瑞昇直言，「身為醫師，救人才是醫師天職，出現大量傷患時，任何急診醫師都會站出來處理，沒有想到太多危險」。27歲的兇嫌張文自製煙霧彈、汽油彈等，19日傍晚先後在台北車站、中山商圈犯案，之後面對警方圍捕下墜樓身亡，造成4死（含張文）12傷的憾事。過程中也有暖心事發生，傷者之一黃小姐分享，現場有兩位醫師在場協助檢傷分類與指揮，她非常感謝他們，希望北市府能找到這些無名英雄，親自向他們致謝。隨後，在衛生局的努力下，確定了當時在現場幫忙的醫師為台大醫院醫師父女檔為顏瑞昇及顏均蓉，兩人當時只是路過現場，立刻父女同心發揮「急診魂」挺身而出協助。蔣萬安今天下午2時特地到台大醫院，親自當面感謝這對父女檔。顏瑞昇提到，12月19日晚上7點，自己和女兒等人相約在誠品南西店對面的餐廳吃飯，抵達時已經6點55分，這時突然發現對街出現大量傷患以及救護車，才驚覺遇上攻擊事件。當時和女兒沒想太多，只覺得自己是醫師、又剛好是急診醫師，索性前往協助，幫忙評估傷患傷勢和狀況，給予救護人員指示、分送醫院建議。顏瑞昇說，「身為醫師，救人才是醫師天職，出現大量傷患時，任何急診醫師都會站出來處理，沒有想到太多危險」。另外，他也提到，「我本身是急診專科，以緊急救護系統評分來看當天現場狀況，我給予很高很高的評價、處理很不錯！不管是緊急醫療網的反應，還是救護人員的包紮止血、急救，以及警方的維安、熱心民眾協助，都有很大幫助，我和女兒只是用專業盡小小的能力幫忙而已」。顏瑞昇也謙虛的說，「可以盡一點小小的心力，真的沒什麼」。