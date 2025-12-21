我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳文忻未患病前外型亮麗，曾獲港姐季軍。（圖／翻攝自微博）

▲吳文忻癌細胞擴散，她也在治療過程中流淚直喊痛，卻仍然沒放棄痊癒的希望，也把握時間完成想當歌手的夢想。（圖／摘自IG@nat_ng_nat）

曾經拿下香港小姐季軍的吳文忻，3年前確診乳癌，一度經過治療後痊癒，卻又復發且擴散至淋巴腺，今年更檢查出惡化為第4期、癌細胞轉移至尾椎，目前她仍在接受治療。吳文忻抗癌過程中，宣告與老公陳劍陵離婚，網友為她打抱不平，懷疑她因罹病而被拋棄。她近日首度提及此事，也替前夫平反，表示：「他未必是個好伴侶，但一定是個好爸爸。」吳文忻今年初因癌細胞擴散，加上心臟及肺部積水，在醫院住了16天，一度在鬼門關徘徊。儘管身體的意志力大都放在對抗病魔，她還是決定要還前夫公道，表示：「感情有問題非一日之寒，不是一個人的責任。」稱在癌症復發前，彼此感情已經出現問題。她不想再對外界有所隱瞞，才會讓大家知道她已離婚，並且強調與陳劍陵是和平分手，仍能夠做朋友，哪怕彼此無緣成為白首偕老的伴侶。她還在美國念書的時候，已經認識他，表示要為他平反，稱他未必是個好伴侶，但一定是個好爸爸。抗癌之路不好走，吳文忻曾一度迷信風水命理，甚至改名「吳忻熹」，但情緒反而跌入谷底，她回憶道：「當年看好多風水命理師父，有人講吳文忻這3個字是大兇、孤寡的數字，嚇到我連身分證都改掉。」之後她重拾天主教信仰，每日祈禱，心靈得到平靜，病情亦慢慢有點起色。當年吳文忻會想進入演藝界，因為夢想成為歌手，但曾經捧出梅艷芳、呂方、杜德偉等的新秀歌唱大賽在她準備要參加時卻宣告結束，她才只能改去報名參加香港小姐選美，固然如願進了演藝圈，卻一直沒有機會唱歌，她現在把握時間要實現夢想，推出了〈重生〉這首歌，希望以自身的經歷來鼓舞大家，一起找到奮鬥的勇氣。