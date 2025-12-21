我是廣告 請繼續往下閱讀

▲拔萃文教集團邀請Ethan劉傑中舉辦講座，並與拔萃文教集團總裁兼創辦人Michael Lee進行對話。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.21）

歷經兩年籌備期，由「李麥克英文」發展的「拔萃文教集團」品牌正式亮相。拔萃文教集團總部今(21)日正式對外發布，並同步舉辦李麥克（MEC）英文第六家直營分校開幕儀式，拔萃文教集團也宣示明年起將在全台拓點，為更多想學好英文的學子提供更到位的服務。今天除剪綵開幕儀式，也特別邀請Ethan劉傑中舉辦講座，並與拔萃文教集團總裁兼創辦人Michael Lee進行對話。憑藉深耕高雄二十年的英語教育經驗與紮實口碑，持續在台灣語言教育領域中累積家長與學生的信任。品牌執行長Amber表示，「拔萃文教集團」品牌的誕生源自對教育的堅定信念與對英文教學的長期熱忱，經過多方整合與系統化，品牌將以更完善的教學架構、更多元的服務，帶給學習者更高品質的多元環境。拔萃文教集團總裁兼創辦人Michael Lee指出，隨著「拔萃文教」即將成為新的品牌總部，將以更高標準持續提供優質語言教育服務，並與教育界的菁英夥伴攜手，為下一代培育更多真正具備國際競爭力的學生。Michael Lee國立中山大學外交系及應用語言研究所畢業，他將自己從小學習英文的經驗融入教學，內容貼近真實生活、職場與外國情境，強調能「真的說出口、真的聽得懂」，常見教學形式包含線上課程、影音教學、講義整理與社群平台短教學，風格直接、節奏快，主打「用英文講人話」。Michael Lee自許為語言教育改革推廣家，為閃電記憶法專利權人、獨家六大文法教學開發者，並指導上百名學生通過中高級英檢、上百名學生取得多益金色證書、數千名學生考取頂大。他說，「英文不是科目，而是一種生活方式或態度，可以開啟孩子無限可能，甚至可以改變人生」。