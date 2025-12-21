我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內共4人死亡。案發後，警方加強重點戒備，深怕有模仿犯出現，而網路上也出現多則恐嚇留言。對此，刑事局今（21）日指出，截至21日中午為止，已有20則類似貼文留言，刑事局也已迅速查獲3名涉案人，將依法究責。刑事局表示，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊之網路內容，警方已採取即刻處置、迅速溯源追查的作為，從源頭阻絕潛在風險，防止恐慌擴散，確保社會安全。刑事局強調，截至21日止，已迅速偵破3起案件、查獲3名涉案人，並依法究責、從嚴處置。查獲案件包括：一張男於社群平台Threads留言：「原計劃是板南站內⋯⋯」，涉嫌恐嚇公眾維安罪，由新北市政府警察局於台中市清水區查獲；一唐男在Threads留言：「真的有人做了我想做的事」，同涉恐嚇公眾維安罪，由台中市警察局於桃園市中壢區查獲；另有彭姓男子於Instagram留言：「中山砍人不揪」，涉嫌恐嚇公眾維安罪，由新北市警局於新北三重區查獲。刑事局再次呼籲民眾，面對網路上可疑或涉及恐嚇、暴力的貼文與留言，切勿轉傳、附和或以玩笑心態看待，以免助長恐慌與模仿效應。若發現疑似危害公共安全之訊息，應立即保留相關截圖、連結、帳號資訊及時間點，並儘速通報警方（撥打110或就近至警察機關），共同守護公共安全與社會安寧。另外，台灣高等檢察署今也聲明，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，已成立「督導應變小組」，並責成全國各地方檢察署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。高檢署指出，各小組將結合檢、警、調等司法警察及相關主管機關力量，加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，務求即時發現、即時處置。高檢署要求所屬各地方檢察署依法從嚴、從速偵辦相關案件，並應持續落實防範作為，確保司法體系在公共安全維護上發揮即時且有效之功能。同時，也呼籲民眾保持理性與冷靜，避免轉傳未經查證的訊息，共同維護社會安定。高檢署將持續關注治安情勢發展，並視實際需要滾動式檢討相關作為，與各界攜手，守護人民生命安全與社會秩序。