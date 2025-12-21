我是廣告 請繼續往下閱讀

▲下午王齊麟和陳詩媛現身，好友禾羽（右三）以及宋宋（右四）皆擔任伴娘團。（圖／記者吳翊緁攝影）

羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元），今年6月登記結婚，10月底夫妻倆公開懷孕喜訊，今晚（21）日在台北萬豪酒店舉辦婚宴，據悉席開約60桌宴請各界親友。而今日伴娘團是陳詩媛昔日與樂天啦啦隊隊友禾羽、宋宋，下午王齊麟、陳詩媛也現身與伴郎、伴娘團合照。王齊麟與陳詩媛今晚舉辦世紀婚禮，據悉席開60桌、賓客約600人，稍早小倆口現身酒店外，與伴郎伴娘團一起合照，陳詩媛身穿白色婚紗，巧妙擋住孕肚，一旁的王齊麟則身穿卡其色西裝，伴娘團統一換上淡藍色禮服，伴郎團則是灰色西裝搭配白襯衫。伴娘團找來禾羽、宋宋，昔日球場上的「樂天三小福」，將再次合體。事實上，過去她們姐妹之間曾約定，無論如何都要陪伴對方出嫁，儘管陳詩媛已從啦啦隊畢業，但今日大婚，禾羽與宋宋仍兌現承諾擔任伴娘，當陳詩媛最強大的後盾。據悉，今晚原本將由王齊麟昔日搭檔李洋擔任證婚人，不過李洋因身體不適，是否出席婚禮仍是未知數。