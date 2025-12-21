演員蕭淑慎出道沒多久即和林正盛、楊德昌、曹瑞原等知名大導演合作，兩度提名金馬獎最佳女配角及一次金鐘獎女主角，早被公認是實力派，近年她則暫時息影，專注美容事業。昨（20）日蕭淑慎公開重穿20年前金鐘獎大V戰袍的復刻照片，49歲的她體態性感如昔，還原度幾近百分之百，令人驚嘆。
蕭淑慎在粉專分享一張美照，她重新穿上2005年參加金鐘獎的話題黑色V字禮服，當年該件衣服開襟到肚臍，蕭淑慎坦露一大半豐滿上圍，視覺相當震撼，更驚人的是，她明年將年屆半百，玲瓏有致的魔鬼身材時隔20年，絲毫看不出任何變化，狀態維持得與當年一模一樣，令人咋舌。
「拍一次，累死我了，感謝攝影師！」蕭淑慎在附文寫道，網友看到該張作品表示：「舊戰袍還能復刻真的太強了」、「高光時刻」、「永遠的紅毯女神」、「當年小弟也在紅毯恭逢其盛，有幸得睹風采」、「有夠正點」、「姐一樣凍齡」、「回憶！」
大V字華服震懾全場 蕭淑慎被封紅毯傳奇
蕭淑慎20年前以電視劇《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎戲劇類連續劇女主角獎，當晚她盤起長髮，選穿一件開V至肚臍眼的黑色禮服，鎖骨、肩膀線條和傲人胸型一覽無餘，一出場即驚豔眾人，甚至多年過去，仍被視為金鐘獎、三金典禮的經典紅毯造型之一，媒體還譽其為蕭淑慎一戰成名的「紅毯傳奇」。
資料來源：蕭淑慎KittyHsiao臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
「拍一次，累死我了，感謝攝影師！」蕭淑慎在附文寫道，網友看到該張作品表示：「舊戰袍還能復刻真的太強了」、「高光時刻」、「永遠的紅毯女神」、「當年小弟也在紅毯恭逢其盛，有幸得睹風采」、「有夠正點」、「姐一樣凍齡」、「回憶！」
蕭淑慎20年前以電視劇《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎戲劇類連續劇女主角獎，當晚她盤起長髮，選穿一件開V至肚臍眼的黑色禮服，鎖骨、肩膀線條和傲人胸型一覽無餘，一出場即驚豔眾人，甚至多年過去，仍被視為金鐘獎、三金典禮的經典紅毯造型之一，媒體還譽其為蕭淑慎一戰成名的「紅毯傳奇」。