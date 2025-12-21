金曲歌后徐佳瑩41歲了！今年她生日過得很充實，昨（20）日生日當天沒休息，跑了2場尾牙場，《心裡學》
2025專屬特製維納斯白膠盤先前預購破萬張， 也在昨天正式發行，徐佳瑩花了4天簽了上萬張封面，公司還送她一台電腦，讓她寫歌更方便。她對著蛋糕許願：「一我希望大家健康平安， 二是明年可以做出好聽的新專輯。」
徐佳瑩生日當天很忙碌 公司送電腦大禮讓她寫歌
昨天徐佳瑩身邊的工作夥伴在工作空檔偷偷準備了蛋糕幫她慶生，
讓她非常驚喜，她所屬的亞神音樂也送了她一台新電腦。徐佳瑩說：「 我的電腦是專門用來寫歌的，已經用了整整10年， 最近發現它速度很慢，而且幾乎所有程式都無法更新， 正在考慮是不是該換新電腦，公司知道後就送了我一台新的。」
除了收到同事的貼心大禮，徐佳瑩也收到許多歌迷的祝福，甚至有許多粉絲在演出後特別跟她說生日快樂。特別的是，《心裡學》白膠盤，徐佳瑩整整花了4天才將萬張封面簽完。她表示，完全不覺得累，反而感受到像是簽唱會一樣的成就感。
手簽萬張白膠盤 2張暗藏彩蛋送歌迷
「我知道有些粉絲家裡甚至沒有唱盤，但還是願意收藏，這讓我覺得很感動。」徐佳瑩透露，她在上萬張封面中藏了彩蛋，特別簽了2張橫跨封面及封底的騎縫版，到時歌迷收到可以仔細看一下，是不是獲得特別版的幸運兒。
回首2025年，徐佳瑩說，是極度充實的一年。從上半年的巡迴演唱會，8月第一次去澳洲開唱，10月在高雄流行音樂中心完成第一場不插電（Unplugged）演出，她表示，「演唱會結束後緊接著投入創作，有一種目標達成後又邁向下一站、不斷前進的踏實感。」
距離上一張專輯《給》發行已過3年半，歌迷的期待指數早已破表。好消息是，這一年累積的工作與生活經歷已化為豐沛的靈感養分，讓年底前的創作進度大躍進，新專輯輪廓逐漸清晰。她開心向歌迷掛保證：「目前歌寫得差不多了，明年就會正式進入製作期。我可以肯定地說，新專輯明年很有望，一定會跟大家見面。」
