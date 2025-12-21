我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王齊麟弟弟王齊碩（圖左）以及陳詩媛的姐姐陳詩雅（圖右）稍早受訪，陳詩雅表示：「很開心她找到很好的對象，我也會加油！」（圖／記者吳翊緁攝影）

羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元），今晚（21）日在台北萬豪酒店舉辦婚宴，據悉小倆口席開約60桌宴請各界親友，下午約5點半舉行證婚儀式，婚禮於6點開始。稍早，《NOWNEWS今日新聞》直擊王齊麟與陳詩媛一同現身，王齊麟貼心拎著陳詩媛的高跟鞋，手上還拿著一杯手搖飲，看起來心情相當愉悅且輕鬆。另外，王齊麟弟弟王齊碩以及陳詩媛的姐姐陳詩雅稍早受訪時，也給予祝福，陳詩雅表示：「很開心她找到很好的對象，我也會加油！」而王齊麟則穿著卡其色西裝，搭配白色襯衫，手上還拎著陳詩媛的高跟鞋以及手搖飲。沒多久王齊麟的弟弟王齊碩與陳詩媛的姐姐陳詩雅也現身飯店，並接受媒體訪問。陳詩雅表示：「很開心她找到很好的對象，我也會加油！」而王齊麟24歲的弟弟也罕見露面，高帥外型相當引人注目，對於哥哥結婚他笑說：「有點不真實，跟哥哥從小玩到大，覺得他好像沒長大，祝他婚姻和球技都繼續努力下去。」王齊麟與陳詩媛家人相當低調，因此今晚婚禮不開放媒體進場，不過婚禮邀請到體育、娛樂圈親友們，婚禮現場星光熠熠。陳詩媛下午挺孕肚現身，身穿白色澎裙婚紗，巧妙遮住孕肚，低胸設計展現傲人曲線。