冬至喝暖心手搖飲料優惠！可不可熟成紅茶表示，買一送一Uber Eats外送優惠，全品項消費滿額還「現折60元」免輸入優惠碼；麻古茶坊表示，粉粿金萱買一送一；CoCo都可表示，不只「買一送一」、foodpanda外送優惠，全台門市「小湯圓奶茶2杯99元」聚滿福氣；五桐號回歸草莓季，消費滿額送Care Bears保冷二杯袋、1360茶韻之時隨身小香。《NOWNEWS今日新聞》記者整理冬至四大手搖飲料，本文提供給讀者一次掌握。
可不可熟成紅茶：冬至買一送一！「現折60元」外送優惠免輸碼
可不可熟成紅茶表示，攜手Uber Eats外送優惠「買一送一」開喝！即日起至12月30日，指定品項「同品項買一送一」！參加品項：榖奈輕纖茶／穀奈冷露／榖奈歐蕾；全品項消費滿399元「現折60元」免輸入優惠碼。
提醒大家，菜單品項需出現買一送一綠色字樣，如未有字樣表示優惠已兌換完畢；請以2的倍數訂購，下單金額會是折扣後金額；每筆訂單每款飲品最多買5送5；「加料／升級大杯」為額外加價購買，不包含於買一送一優惠中。滿額折扣請注意菜單品項需出現「消費滿額即可折」字樣，如未有字樣表示優惠已兌換完畢；請確認購買金額達到門檻時，是否購物車內已有扣除金額；優惠數量有限，贈完即止；單筆訂單限贈一次，不累贈。
麻古茶坊：粉粿金萱買一送一！加碼贈送「雙杯保冷袋」
麻古茶坊表示，攜手Uber Eats年底限定優惠放送，即起至12月30日（二），大杯「粉粿金萱買一送一」！購買優惠組合即加碼免費贈送「雙杯保冷袋」一個（數量有限，送完為止）。
CoCo都可：冬至買一送一！小湯圓奶茶2杯99元
CoCo都可冬至三大優惠一次看！全台門市、Uber Eats、foodpanda兩大外送都有折扣：
◾️冬至「小湯圓奶茶2大杯99元」！CoCo都可暖心推出冬至優惠連喝12天，12月20日至12月31日（或各店售完為止）全台門市「小湯圓奶茶L 2杯99元」。
一年之中白晝最短、黑夜最長的日子「冬至」，是傳統認為命運、能量轉折的關鍵，有著團聚吃湯圓能圓滿聚氣的美好寓意。變身手搖飲料軟糯生香，喝起來好方便。
◾️CoCo「手搖飲料買一送一」兩大外送優惠！即日起至2026年1月7日，foodpanda「日焙珍珠奶茶L買一送一」外送優惠；Uber Eats外送平台則點得到「四季春青茶L、3Q奶茶買一送一」。
提醒大家，優惠活動限同品項、同糖冰，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。
五桐號：草莓季回歸！滿額送「1360茶韻之時」隨身小香、Care Bears保冷袋
五桐號草莓季療癒開喝「草莓抹茶奶霜」新品，冬季回歸夯品「雪絨草莓奶酪」，酸甜口感超誘人。即日起至12月25日，消費滿150元，即可獲得聯名KLOWER PANDOR限量「1360茶韻之時」隨身小香乙份；數量有限贈完為止。
12月起外送平台Uber Eats獨家回饋，消費滿300元即可獲得「Care Bears保冷二杯袋」！提醒大家，實際數量依照各門市庫存為主，數量有限，送完為止。
可不可熟成紅茶、Uber Eats、麻古茶坊、CoCo都可、foodpanda、五桐號
