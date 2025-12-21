我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛好友禾羽（右三）、宋宋（右四）擔任伴娘，昔日啦啦隊隊友曲羿、陳伊也陸續抵達婚禮現場。（圖／記者吳翊緁攝影）

羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元），今晚（21）日在台北萬豪酒店舉辦婚宴，據悉小倆口席開約60桌宴請各界親友，婚禮於晚間6點開始，現場眾星雲集，除了找來陳詩媛的圈內好友禾羽、宋宋擔任伴娘，賓客名單曝光，包括徐乃麟、曾國城、六月、李易、聶雲、戴愛玲、品冠、謝承均、莁以萱、林穎樂等人都將現身祝福。不過，王齊麟昔日搭檔李洋因身體不適，是否會出席仍是未知數。王齊麟、陳詩媛今晚邀請到體育、娛樂圈親友們，稍早賓客陸續抵達現場，陳詩媛昔日啦啦隊隊友曲羿、陳伊一同現身，看見現場媒體露出微笑。而今晚賓客包括徐乃麟、曾國城、六月、李易、聶雲、戴愛玲、莁以萱、林穎樂、菲菲、沐妍、熊霓等人，體育選手則有林郁婷。據悉，李洋原本今晚將擔任證婚人，不過今日他因身體不適，是否會出席仍不確定。另外，陳詩媛的姐姐陳詩雅今日也同樣是忙進忙出，受訪時表示：「很開心她找到很好的對象，我也會加油！」陳詩雅也透露很期待姪子或是姪女誕生，笑說自己已經知道性別，但因為兩人都沒公布，所以也先保密。