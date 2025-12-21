2025必知的10大超商隱藏服務你知道哪幾個？別以為全家、7-11只是買零食、繳帳單的地方，其實便利商店藏著不少鮮為人知的貼心服務，從寄物、包裹到家、免帶證件取貨，到點數折抵繳費、資源回收換購物金，甚至能兌換外幣、叫計程車、咖啡先預訂、外籍旅客退稅、以及最新的自動化取貨倉，《NOWNEWS》整理「超商十大隱藏技能」，不僅省時又方便。
（一）7-11、全家提供「寄物服務」：蛋糕、行李都可寄存
7-11的「同店寄取」服務，使用者可透過ibon操作，選擇將物品寄來原店、再由朋友取件，常溫商品只需20元，若選擇「取貨付款」也免服務費。只是這類服務仍依據門市設備與人力狀況而定，建議民眾寄放前最好先詢問清楚，避免發生物品被誤收、誤寄等問題。
全家「寄物+」，主打常溫、冷藏、冷凍三種溫層，強調「多溫層寄放、可代收貨款、彈性寄物天數」，還支援24小時操作與萬元內貨款代收，收費標準為常溫1天20元、3天30元；冷藏冷凍則為1天30元、3天40元。
（二）全家包裹免費送到家
網購包裹寄到全家懶得去拿？全家APP提供「免費外送到家服務」只要點選APP內的「包裹」，接著設定外送地址、預約到貨時間，只要是已付費的0元包裹，三公里內都可以免送到家。
（三）7-11、全家不帶證件可取包裹
7-11、全家響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，消費者都可免出示證件領貨，只要持智慧型手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR CODE嗶一下即可秒速完成包裹取貨流程。
7-11使用流程：下載OPENPOINT APP成為會員➡到APP首頁服務選取寄取包裹➡我的包裹➡取件查詢➡匯入取件包裹➡電話號碼與會員帳號符合➡取得0元認證條碼。
全家使用流程：下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證➡向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人Qrcode➡店員過刷Qrcode取得姓名、末三碼，取出包裹。
（四）7-11、全家點數神用法！領包裹、繳稅都能折現金
在全家、7-11除了折抵收銀機消費金額外，還有非常多種選擇。
「7-11 」每1點OPENPOINT新制點數可折抵1元
◾繳費：停車費、水費、電費、瓦斯費、電信費、勞健保費、罰單、有線電視
◾繳稅：綜所稅、營業稅、牌照稅、地價稅、燃料稅、房屋稅、使用牌照稅、土地增值稅、印花稅、契稅、娛樂稅
◾代售：雙北垃圾袋、環保垃圾袋、郵票
◾取貨付款：各電商平台包裹取貨付款金額、交貨便手續費
「全家」點數折抵方式為每300點可折抵1元
◾繳費：停車費、水費、電費、瓦斯費、健保費、勞保費（包含勞退、國民年金）、技術士技能檢定費用及監理規費用。
◾繳稅：房屋稅、地價稅、牌照稅、印花稅、綜所稅、營業稅
五、全家、7-11資源回收送購物金
家中不要的寶特瓶、電子產品到超商門市回收，都可以換取購物金
「7-11」
◾廢筆電：一台可抵120元購物抵用金，以此類推。
◾廢手機：一支可抵12元購物抵用金，以此類推。
◾廢手機座充/ 旅充：每組可抵3元購物抵用金，以此類推。
◾廢乾電池、廢光碟片：每0.5公斤折抵8元，以此類推。
◾「高效智慧回收機」回收：可回收寶特瓶、電池。分別計算寶特瓶5瓶／電池5顆，可兌換1元購物抵用金或1點OPEN POINT點數，10個可折抵2元，以此類推。購物抵用金未滿1元整數將無法列印，如回收8個為1.6元，僅會列印1元購物抵用金。
「全家」
◾廢筆電：一台可抵120元購物抵用金，以此類推。
◾廢手機：一支可抵12元購物抵用金，以此類推。
◾廢光碟片：每0.5公斤折抵5元，以此類推。
◾廢乾電池：每0.5公斤折抵8元，以此類推。
（六）7-11、全家、萊爾富可兌換外幣
部分超商ATM也能兌換外幣，但實際服務會因門市據點、可換幣別及合作銀行而有所不同。以全家便利商店為例，ATM與台新銀行合作，提供日圓兌換服務；部分7-11則與中國信託合作，同樣可兌換日圓。至於萊爾富設置的「台外幣現鈔兌換機」，可進行日圓、美元、人民幣的雙向兌換，且若使用合作銀行（如新光銀行）的金融卡可享免手續費優惠，但若為其他銀行金融卡，則可能需要支付手續費。
（七）7-11、全家、萊爾富機台可叫計程車
使用手機叫車時，可能會出現定位錯亂狀況，讓計程車無法停在指定位置。但使用全家機台Famiport叫計程車，車子都能精準停店門口，方便又快速。實際操作方法為，在機台點選首頁的「服務寄件」，再點「台灣大車隊」，就可以成功叫車了。7-11也可使用iBon機台叫車，且可選擇台灣大車隊、大都會衛星、城市衛星等車隊。
（七）7-11、全家咖啡先預訂！到店拿了就走不用等
全家APP「FamiNow」咖啡鮮食預訂快取免等候，先打開APP選擇欲到店的店舖，提前30分鐘至3小時內完成預訂商品並付款，到店掃碼後就可快取，解決上班族或學生尖峰時段購買需等候痛點。
7-11則是可透過統一旗下「foodomo」 App訂購7-11商品，可選擇外送或預約自取，節省等待時間。
（九）7-11導入退稅服務
7-11將漢中門市打造「外旅門市標竿店」，
與中華電信企業客戶分公司攜手合作首次導入外籍旅客購物退稅e化 服務（服務時間10:00~21:00）， 外籍旅客只需憑個人護照，於同一門市單日消費滿2000元即享 有退稅服務。後續小額退稅服務將陸續拓展至外旅商機聚焦門市。
（十）7-11自動取貨倉！取貨免找店員
7-11攜手經濟部商業發展署啟動全新合作，導入「自動化門市取貨微型倉」。消費者到店取貨時，無須再經由門市櫃檯，只要前往機台自助輸入相關資料，系統便會自動輸送包裹，免去尋找儲物櫃、辨識貨號等繁瑣流程，可有效縮短等待與操作時間。
此舉也能降低門市人員因協助找件而影響結帳動線，讓人力得以投入其他核心營運工作，整體取貨效率與服務品質同步提升。全台首座「自動化門市取貨微型倉」目前僅設置於中央大學校園內的無人店型，未來將視首台實際營運成效，評估是否擴大導入至其他門市。
資料來源：7-11、全家
