我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委蔡正元21日在臉書發文分析台美關稅談判可能走向，稱相關協議將送交立法院，若未能通過，美方將對台課徵32%關稅。蔡正元提到白宮要求台美簽署所謂「對等貿易協議」，內容包括美國對台關稅調整為「不疊加的15%」，並要求年營業額達新台幣500億元的製造業「優先」赴美投資到一定額度等，否則經濟部要禁止其對外投資。另外，蔡正元提到，美方將查驗台灣企業雇用外籍勞工的「強迫勞動」疑慮，並要求台灣修法比照美國提高勞動標準，由主管機關主動認定涉及「強迫勞動」的產品與零組件不得進口、亦不得出口。他指出，若台灣履行這些條件，達成對美國投資額度和產業內容，以及落實對美的軍事採購、農特產品訂單，美方將給予台灣官員過境美國的政策便利，包括准許經濟院長龔明鑫於明年1月直接進入華盛頓特區、訪問美國國務院。此外，台美雙方要對外宣稱「對等貿易協議」，非「自由貿易協定」，只是「非官方框架下的貿易協議」。美國要求台灣將「對等貿易協定」送交台立法院通過，如果立法院未能通過，美國將對台灣課徵32%關稅。蔡正元貼文點名美國國務院副助理國務卿Julie Turner「秘密來台」並與多名民進黨官員會面。