▲陳詩媛（圖中）找來好姐妹禾羽（圖右）、宋宋擔任伴娘，最後由禾羽抽中捧花。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲王齊麟、陳詩媛今晚婚禮，藝人曾國城（如圖）現身祝福。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲徐乃麟祝福王齊麟、陳詩媛：「雙喜臨門，永浴愛河，天長地久。」（圖／記者吳翊緁攝影）

羽球金牌王齊麟與妻子陳詩媛（十元），今晚（21）日在台北萬豪酒店舉辦婚宴，下午約5點半舉行證婚儀式，現場佈置的相當浪漫。目前懷孕中的陳詩媛，身穿白色低胸婚紗現身，展現性感一面，在交換誓詞環節，她一度淚崩，最後小倆口互相親吻對方，讓現場氣氛相當感人。值得一提的是，陳詩媛找來好姐妹禾羽、宋宋擔任伴娘，並由禾羽抽中捧花。今晚，包括徐乃麟、曾國城、六月、李易、戴愛玲等圈內大咖好友都來了，李洋一度傳出因身體不適恐怕無法出席，稍早也趕來祝福。王齊麟與陳詩媛在親友見證下交換誓詞、戒指，現場氣氛相當感人，王齊麟感謝老婆在這段時間接住了他，而陳詩媛則一度落淚，在歡笑和淚水中完成人生重要時刻。最後，王齊麟深情輕吻陳詩媛，讓眾人看了感動不已。今晚婚禮，藝人曾國城、六月、李易、戴愛玲、品冠、謝承均、莁以萱、林穎樂、曲羿、林郁婷等人都現身祝福，六月透露和王齊麟是一起打球認識的，「希望新娘可以努力生一支隊伍」。曾國城表示，「他們兩個不僅是天造地設的一對，更是天龍地虎的組合」。巫啟賢則說，「祝福齊麟娶了十元，以後就有了十億元。」謝承均則表示，是一起打球認識兩人：「他們已經有小孩，那就祝他們百年好合。」徐乃麟抵達時，獻上祝福：「雙喜臨門，永浴愛河，天長地久。」