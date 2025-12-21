我是廣告 請繼續往下閱讀

為落實2050淨零排放目標並推動農業部門低碳轉型，雲林縣政府身為全國重要農業大縣，稻作面積廣大，水稻田於長期湛水及施用化學肥料過程中，易產生甲烷（CH₄）、氧化亞氮（N₂O）及二氧化碳（CO₂）等溫室氣體。縣府爰此持續深化農業減碳行動，並積極導入科研技術，將減碳理念落實於實際農業生產，推動兼顧環境永續與農民收益的低碳農業模式。雲林縣政府與國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助的團隊攜手合作，並媒合大埤鄉青農謝志坪於0.6公頃水稻田導入益生菌液態肥友善栽培技術，作為低碳稻作實證場域。同步監測水稻生長期間之溫室氣體排放情形，以驗證減排效益並建立可推廣之環境友善耕作方式。經過2年試驗結果顯示，透過施用特定益生菌製劑，能大幅降低水稻田溫室氣體排放，同時提升水稻產量，為我國農業減碳及氣候變遷調適提供了一項具體且高效的解決方案。研究數據顯示，施用益生菌的水稻田，一整年的甲烷 (CH₄) 排放量減少81%、氧化亞氮 (N₂O) 排放量減少68%，並可有效降低77%二氧化碳 (CO₂) 排放，展現農業永續發展潛力。除了顯著的環境效益外，益生菌製劑在提升農業生產力方面也展現正面影響。第一期與第二期稻作產量分別提高1.8%與10.2%，推測益生菌可能透過改善土壤健康、促進水稻根系發展與營養吸收效率，進而提高了作物的產量表現。為擴大減碳效益並促進社會參與，雲林縣府也透過玉山碾米廠產製加工、及大自然交易平台股份有限公司進行企業媒合，共計9家企業響應本府溫室氣體減排策略暨永續農業推廣計畫予以認購，以實際行動支持農業減碳及環境友善耕作模式。參與企業包括：大自然交易平台股份有限公司、連展投資控股股份有限公司、劻拓工程顧問有限公司、六扇門有限公司、東門鴨莊有限公司、風間餐飲股份有限公司、瑞鎰印刷包裝股份有限公司、大茗本位製茶堂及佳得美股份有限公司，展現企業投入ESG行動、支持永續農業的具體成果。雲林縣長張麗善表示，面對氣候變遷與極端氣候衝擊，農業必須加速轉型，朝向「低碳、負碳農業」目標邁進。益生菌低碳米是雲林縣將科研成果落實於農田、成功串聯青農與企業的代表案例，不僅提升農業附加價值，也讓企業能以實際採購行動參與減碳，實現環境、經濟與社會三贏。計畫處長李明岳指出，益生菌低碳米不僅是一項農產品，更是一套可被量化、可複製、可推廣的低碳農業模式。縣府未來將持續透過政策引導、技術輔導及知名通路媒合，擴大益生菌環境友善稻作推廣範圍，並結合碳管理與ESG機制，提升雲林農業整體競爭力。雲林縣政府強調，透過益生菌低碳米的推動，正逐步形塑從農田生產、加工到市場消費的低碳農業價值鏈。未來將持續攜手農民、企業與學研單位，共同推動農業淨零轉型，打造雲林成為低碳農業與永續發展的示範縣市。