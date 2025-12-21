我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣高鐵144車次今（21）日下午4時55分原定自左營站發車，發車前因配合鐵路警察進行安全檢查，高鐵啟動營運調度並更換車組，列車延後約10分鐘發車。高鐵表示，目前全線營運正常，請旅客安心搭乘。警方於21日16時45分許接獲通報，地點位於高鐵左營站2A月台。分局隨即派遣警力到場處理。警方指出，本案由副所長許勝洲率同警員張志豪、李明聲、郭睿璿及李耕銘前往現場了解狀況，並使用金屬探測器對列車各車廂進行全面巡視；同時，高鐵左營站值班副站長啟動應變機制，調整備用列車供北上旅客換乘。警方於17時08分完成第一波巡視，確認列車內未發現可疑或危險物品。隨後，偵查隊於17時35分到場，會同左營派出所再次進行全面檢查，並於17時56分結束巡查，仍未發現任何爆裂物，列車隨後移交高鐵處理，營運恢復正常。近期社會對公共運輸安全高度關注，與19日台北市發生的重大隨機攻擊事件有關。當天27歲男子張文先後出現在台北車站及捷運中山站一帶，先投擲多枚煙霧彈製造混亂，再持刀朝人群揮砍，隨後闖入 誠品生活南西，最終於頂樓墜樓身亡，造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。自20日起，北捷亦接連傳出異常通報事件，包括三民高中站有人高喊「有槍」、古亭站發生酒醉鬧事糾紛一度影響行車；加上這一次高鐵有人謊報炸彈事件，也再度引發民眾對於大眾交通運輸的關注。警方呼籲，切勿謊報或散布未經查證的不實訊息，避免造成社會恐慌並影響公共運輸安全。