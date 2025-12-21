我是廣告 請繼續往下閱讀

▲任賢齊（右）驚喜現身劉宇寧（左）演唱會擔任嘉賓。（圖／微博@劉炸毛_青青）

35歲中國男星劉宇寧，近期因與宋祖兒主演的陸劇《折腰》而引發高度討論。18日，他突然在微博PO出一張與任賢齊的合照，預告任賢齊將擔任他大連演唱會嘉賓，兩人相差24歲的忘年友情，火速吸引百萬人轉發。除此之外，劉宇寧還與任賢齊在昨（20）日的演唱會中，驚喜合唱〈心太軟〉。劉宇寧在18日PO出與任賢齊的合照，寫下：「上次合影還是在上次，這次大連整個新的不？」照片中，是帶著鴨舌帽的劉宇寧，坐在任賢齊旁邊，劉宇寧開心比出YA的手勢，任賢齊也露出燦笑指向劉宇寧，氣氛看起來非常和諧。任賢齊看到照片後馬上留言：「小寧，齊哥來啦」，粉絲馬上開始許願「齊哥，我們要聽〈一念關山〉」。而在昨日，劉宇寧於大連舉辦的巡迴演唱會中，任賢齊果然驚喜現身，還應粉絲要求，與劉宇寧一起合唱了〈一念關山〉、〈心太軟〉等歌曲，讓現場尖叫聲不斷。一向愛護後輩的任賢齊，也在現場一直說「要愛小寧喔」，被粉絲笑說是他整場說最多的一句話，展現兩人的深厚情誼。事實上，劉宇寧與任賢齊是在2019年，透過綜藝節目《我們的歌》認識，兩人在第一季以新生代歌手身分，與老牌歌手身分現身節目。由於劉宇寧當時才出道約1年，任賢齊身為資深前輩非常照顧他，也教他很多東西，劉宇寧也從任賢齊身上學到很多，建立了深厚的師徒情誼。劉宇寧在之後漸漸以歌手、演員身分走紅後，仍然沒有忘記忘年好友任賢齊，這次時隔多年的合體演出，也讓粉絲都非常感動。而近期，劉宇寧更是再以《折腰》引發高度討論，用精湛演技完美呈現劇中角色「魏劭」，成功擺脫一開始「古裝醜男」的爭議。