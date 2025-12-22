我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市上週五回神走高，由科技股領軍，其中費半指數上漲近3%，帶動台北股市今（22）日開盤上漲290.31點、來到27986.66點。大盤開高之際，中小型股同步走強，櫃買指數開盤上漲0.67點、來到263.31點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲35元、來到1465元；鴻海開盤上漲2.5元、來到224元；台達電以平盤價911元開出。美國上週五各交易所當日成交量突破260億股，較過去12個月均值高出約五成。成交量大幅放大，正逢季度性「三巫日」，亦即股票、指數選擇權與期貨等衍生性商品集中到期的時點。市場情緒受到11月消費者物價指數CPI低於預期的提振，對聯準會明年進一步降息的期待升溫。紐約聯準銀行總裁威廉斯也表示，目前並未看到有迫切需要在上週降息後，立即再度調整利率，並強調現行政策已在抑制通膨與支撐逐步降溫的就業市場之間取得平衡。美股四大指數上週五全數走高，道瓊指數上漲183.04點或0.38%，收48134.89點，那斯達克指數上漲301.26點或1.31%，收23307.62點，標普500指數上漲59.74點或0.88%，收6834.5點，費半指數上漲204.236點或2.98%，收7067.865點。科技五大巨頭普遍收高，Meta下跌0.85%，蘋果上漲0.54%，Alphabet上漲1.55%，微軟上漲0.40%，亞馬遜上漲0.26%。半導體股多數走高，AMD上漲6.15%，博通上漲3.18%，輝達上漲3.93%，應用材料上漲1.15%，高通上漲0.61%，美光上漲6.99%。台股ADR全數走高，台積電ADR上漲1.50%，日月光ADR上漲1.95%，聯電ADR上漲0.37%，中華電信ADR上漲0.79%。