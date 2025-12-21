我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王齊麟（圖左）、陳詩媛（圖右）兩人於今年6月登記結婚，10月對外分享懷孕喜訊，今晚補辦婚宴。（圖／陳詩媛經紀人提供）

金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（十元），今（21）日晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠，藝人徐乃麟、曾國城、蔡尚樺、謝承均、戴愛玲，以及林郁婷、羅嘉翎、王冠閎以及上百位羽球選手都親自到場祝福。另外，王齊麟前搭檔李洋擔任證婚人，他分享婚姻之道，形容婚姻如同雙打比賽，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。王齊麟、陳詩媛兩人於今年6月登記結婚，10月對外分享懷孕喜訊，今晚補辦婚宴，眾多羽球國手、國家代表隊運動員、啦啦隊夥伴與演藝圈好友皆到場祝賀。現任運動部部長、王齊麟前搭檔李洋擔任證婚人上台致詞。李洋幽默表示：「終於有人能收服齊麟了！」並以自身羽球經驗分享婚姻之道，形容婚姻如同雙打比賽，是彼此最信任的搭檔，需要溝通、體諒、輪轉與補位，即便偶有爭執，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。而婚禮上也充滿驚喜橋段，陳詩媛過去曾擔任樂團芒果醬MV女主角，王齊麟特別秘密籌劃驚喜，和芒果醬一起現場演唱〈我喜歡你〉，讓新娘又驚又喜。在主持人熱情「敲碗」下，歌手品冠先和王齊麟合唱〈那些女孩教我的事〉，再獻唱〈無可救藥〉為新人送上最深情的祝賀。因参加活動認識兩人的戴愛玲，今晚也和范逸臣登台高唱〈千年之戀〉，讓婚禮瞬間變成小型演唱會，現場賓客都大飽耳福，為整場婚禮畫下熱鬧又溫馨的完美句點。