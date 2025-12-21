我是廣告 請繼續往下閱讀

籃球不僅僅能展現運動競技的魅力，也能在艱難的生活中激勵並鼓舞人心。今（21）日桃園璞園領航猿IG分享了一則動人故事。在成大醫院癌症兒童病房，有一位阿提諾的鐵粉來到現場，見到阿提諾的瞬間，眼淚就不受控制的落下，在一旁的媽媽分享了與阿提諾之間的情誼。影片中阿提諾出場後看到病童，立刻就露出開心笑容，並與對方擁抱，雙方之間似有深刻連結。對方媽媽透露，當初是在陳建州在PLG元年時邀請他們進場看球，從那之後進場看球就成為他們重要的「家庭日」，也因此和阿提諾結下緣分。媽媽激動的說，阿提諾的實力很出色，因此自己的小孩「很愛很愛他」，慢慢雙方在社群上有了一些聯繫，「看著他結婚生小孩，然後今年他回來台灣打球打得非常好，剛好有這個機會他來台南打球，到台鋼獵影的主場，我們是台南人，我們覺得這是難得的機會，就把他（兒子）帶過來看球。」「看籃球這件事對我們來說就是家庭日，孩子和我會有共同的話題，我兒子比較不方便出去外面，籃球對我們來說比較友善，又有冷氣，空間又夠大，他也可以來吶喊一下。」媽媽表示，孩子看到阿提諾一定很感動，自己看到這一幕也激動要落淚。媽媽感動地說，阿提諾是一個高大但暖心的男孩，之前他要離開夢想家的最後一年，兒子病危進加護病房，阿提諾知道了特地錄影片鼓勵他，之後阿提諾結婚，也特地放上小球迷的畫面，讓她感到雙方之間有深刻的連結：「而這個連結是充滿正能量的」。