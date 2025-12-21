我是廣告 請繼續往下閱讀

▲律師蘇文俊在臉書發文，感嘆台灣司法螺絲鬆動。（圖／蘇文俊律師 臉書）

台北市19日晚間發生重大隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文於下班尖峰時段，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈，並持刀隨機砍傷路人，最終墜樓身亡。整起事件共造成包含嫌犯在內4人死亡、11人受傷，震驚社會。對此藝人李燕開第一槍喊「反對廢死」，而知名律師蘇文俊則直呼：「這是悲哀的司法。」北捷無差別殺人案事件發生後，廢死議題再度被推上風口浪尖，「廢死聯盟」臉書粉專湧入大量反對聲浪。八點檔女星李燕也率先在藝人圈表態，直言：「我反對廢死。不是因為仇恨，而是沒有一個人可以任意奪走他人的性命。」相關發言迅速引發網友關注與轉發。李燕在貼文中坦言，「看到隨機殺人案件心真的很痛。」內心同時充滿憤怒與無力感。她為無辜喪命的受害者及承受巨大傷痛的家屬祈禱，並感嘆暴力事件一再發生，社會早已出現許多求救訊號，卻往往來不及被接住。李燕也強調，自己反對廢除死刑並非出於仇恨，而是認為當有人選擇奪走他人生命時，社會不能只剩下同情與嘆息，法律也必須站在無辜者這一邊，給予受害者與家屬一個她心中認為最正義的公道，「願善被放大，願制度醒來，願正義不再退讓，願悲劇永不再發生。」除藝人表態外，法律實務層面的討論同樣升溫，律師蘇文俊昨（20）日在社群平台分享一段張嫌在中山站被路人側拍的影片，並直言：「在台灣的法律現實面就是，即便如此具備危險性，也沒人敢開車去撞他。」他感嘆，現行司法環境下，即使面對高度危險的狀況，一般民眾與第一線人員都可能因法律風險而裹足不前，「就像警察面對犯人開槍還要想半天一樣，這是悲哀的司法。」該段發言也引來大量網友回應，有人直言：「因為他沒撞死，反而被他告怎麼辦？」、「司法悲哀，沒人敢出手，出手的人自己也可能有事。」也有人諷刺表示：「法官可能會說他只是拿刀，還沒砍人。」相關留言反映出社會對於公共安全責任的高度不安與質疑。