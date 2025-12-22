氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（22日）晨最低溫出現在苗栗公館鄉12.6度，受到東北季風漸轉乾影響，北台灣轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨。週三（24日）下午起至週六（27日），將有另一波更強的冷空氣南下，聖誕節濕冷且3000公尺以上高山有機會出現降雪機率。據中央氣象署表示，週四（25日）聖誕節晚上至週五（26日）凌晨最冷，中部以北低溫只有13至15度。

今晨苗栗公館最低溫12.6度！東北季風明減弱回溫

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨截至5：02，本島平地已出現13度左右的最低氣溫，前3依序為：苗栗公館鄉12.6度，雲林古坑鄉12.9度，嘉義竹崎鄉13.4度，各地區平地最低氣溫約在13至16度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，北海岸、東半部低雲多，伴隨降水回波及零星降雨、東北部較明顯。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼；中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。明（23）日至週三（24日）上午、季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。

▲周三（12月24日）冷空氣襲台，氣溫逐漸下滑，周四聖誕節晚上至周五清晨最冷。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
週三冷空氣更強！聖誕節濕冷、高山有望飄雪

進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，週三下午起至週六（27日）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且約比前波再低2度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台「濕涼微冷」；中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。

週四、五（25、26日）「零度線」高度降低，3000公尺以上高山（合歡山、雪山、南湖等），若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察。週（28）日「東北季風」漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。

▲周三（12月24日）冷空氣襲台，氣溫逐漸下滑，周四聖誕節晚上至周五清晨最冷。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今北台灣整天濕涼！屏東縣吹11級強風、12縣市亮黃色燈號

中央氣象署表示，今日東北季風持續影響，北台灣整天較涼，北海岸，東半部、大台北山區仍易下雨，其中宜蘭有較大雨勢，各地早晚低溫16至19度間，稍有涼意，明日東北季風減弱，北台灣撥雲見日，各地舒適溫暖。周三東北季風南下，冷空氣強度較強；周四聖誕節晚上至周五凌晨最冷，中部以北低溫只有13至15度。

⚠️陸上強風特報
影響時間：22日晨至23日晚上
橙色燈號：屏東縣
黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、澎湖縣、連江縣。

▲22日晨至23日晚上屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機中央氣象署

