近期行政、立法兩院陷「《財劃法》不副署」之憲政僵局，5位大法官此時重啟憲法法庭判決新版《憲法訴訟法》違憲，多位國民黨立委卻於昨（21）日傳出集體赴中國廈門參加活動，遭指控和北京政府交流，但藍委翁曉玲、葉元之紛紛予以反駁。不過，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，翁曉玲現身廈門國際會議中心，還說是私人行程，說一個謊就要用一萬個謊來圓，應老實向台灣人交代行程。針對藍委林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等7人昨傳出集體赴中，《自由時報》直指，北京政府主要想了解拒絕副署後的島內情勢，並希望國民黨能「務必確保」包括賴清德的國防特別採購、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。接著，張育萌昨晚踢爆，翁曉玲昨天在廈門國際會議中心，開幕曲播放的是不是《萬疆》？台灣人絕對不熟悉這首歌，這非常正常。因為這不是普通流行歌，而是中國共產黨建黨100週年的獻禮歌曲，製作單位是「共青團中央宣傳部」。張育萌再質問，翁曉玲有沒有見到剛連任廈門台商協會的會長韓螢煥？韓螢煥這次致詞變本加厲，直接說：「兩岸同胞是血脈相連的一家人」。就問翁曉玲，韓螢煥在台上向北京輸誠的時候，妳有沒有坐在台下鼓掌？張育萌狠批，不只這樣，韓螢煥昨天還宣誓：新一屆理事會要「跟緊國家戰略、堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」。請問翁曉玲委員，這些話妳認同嗎？妳一句話不敢吭，到底是哪一國的國會議員呀？張育萌提到，看國民黨還要怎麼厚顏無恥狡辯，他會再把其他牙膏慢慢擠。國民黨一早要開記者會，記者會還取名叫「綠色奇幻文學——廈門抹紅記」，真的是笑掉大牙。張育萌說，翁曉玲出境之後不小心被記者堵到，才趕快發文拖蔣孝嚴下水，說她「純是自費、私人行程」。誰管妳是不是自費呀？完全搞錯重點。所以妳平常週末都會跑去廈門一日遊嗎？照翁曉玲的說法是「私人行程」，那她跟國民黨前副主席蔣孝嚴先生，是在廈門巧遇才合照囉？張育萌更怒嗆，說一個謊就要用一萬個謊來圓，這是小學生都知道的道理。翁曉玲和葉元之，就老老實實向台灣人交代你們的行程，不要害國民黨的黨工們，還要幫你們熬夜加班，想記者會要怎麼鬼扯。